【咖啡卡路里】Starbucks凍鮮奶抹茶等於兩碗飯　26款飲品最肥是…

咖啡飲品廣受歡迎，炎夏中咖啡連鎖店更是人如潮湧，冰凍咖啡、咖啡沙冰及特飲，提神、解渴及消暑。不過，關心卡路里攝取及想減肥的朋友，請留心咖啡特飲中的熱量，以為選了脫脂奶或豆奶便不易致胖，事實非如理想。

想減肥的朋友，宜留心咖啡中的熱量，冰滴咖啡、即磨咖啡及美式咖啡的熱量均低。（Olivia Lim/Unsplash）

咖啡連鎖店龍頭Starbucks在官網上公開及詳細列出各飲品及食品的營養、成分及熱量資料，供市民在網上查閱。縱然消費者未必光顧此間咖啡店的產品，對於想keep fit瘦身，關心卡路里的人士來說，亦可當作參考資料。他們的咖啡size分四種︰Short 236毫升、Tall 354毫升、Grande 473毫升及Venti 591毫升。以客人較多選擇size Grande為例，我們挑出以下26款飲品，了解當中的熱量。

即使選脫脂奶配咖啡也可能致胖，當中的糖漿及忌廉均可能含高熱量。（Sorin Sirbu/Unsplash）

不加忌廉，選飲全脂奶的凍朱古力咖啡（Iced Caffè Mocha）有250千卡、脫脂奶為200千卡、豆奶含210千卡，三者中明顯地顯示選用脫脂奶的熱量最低，如果加忌廉享用的話，熱量額外地平均多出116千卡，而熱朱古力咖啡（Caffè Mocha）的卡路里在各項中卻多出20%。更有點意想不到的是，如果不加忌廉飲朱古力咖啡星冰樂（Mocha Frappuccino®），相比Iced Caffè Mocha，三者的熱量距離均收窄，飲全脂奶（300千卡）比脫脂奶只多出30千卡；比豆奶只多出20千卡。

咖啡、朱古力類 （一杯熱泡沫咖啡相當於一碗白飯的熱量）

一杯Grande黑咖啡，如冰滴咖啡、即磨咖啡及美式咖啡，熱量非常低。熱泡沫咖啡選脫脂奶有80千卡，全脂奶有140千卡。營養師王敏寧受訪時曾指一碗（100克）白飯約有130千卡，換言之，一杯熱泡沫咖啡已相當於一碗白飯的熱量。

關心咖啡飲品熱量的人士，請按圖了解以下13款咖啡及朱古力的熱量（各類飲品熱量由低至高排列）︰

+ 12 + 11 + 10

茶類（一杯凍鮮奶抹茶相當於2碗白飯的熱量）

相比有奶及有糖的咖啡，一杯用全脂奶的鮮奶英式紅茶（210千卡）或凍鮮奶抹茶（250千卡），與一杯凍Mocha及焦糖咖啡的熱量接近，同時跟2碗（100克/碗）白飯及一個大饅頭（100克）223千卡的熱量相近。簡言之，一杯凍鮮奶抹茶相當於2碗白飯的熱量。

選用全脂奶的凍鮮奶抹茶，一杯有250千卡，相當於2碗（100克/碗）白飯的熱量。（Q.U.I/Unsplash）

按圖了解以下5款茶類的熱量（各類飲品熱量由低至高排列）︰

+ 2

星冰樂（一杯碎朱古力咖啡星冰樂的熱量約等於3.6碗白飯）

一般喝星冰樂也配上厚厚的忌廉，夢幻繽紛的賣相更吸引客人，飲用的代價是高卡路里。偶爾喝一杯無傷大雅，在炎夏中亦不好掃大家的興致。若然常飲為習慣，留心一杯Grande碎朱古力咖啡星冰樂（Java Chip Frappuccino），選全脂奶；加忌廉的總熱量共有470千卡，即是一杯碎朱古力咖啡星冰樂的熱量約等於3.6碗白飯。

星冰樂更是最易致胖的飲品之一，一杯碎朱古力咖啡星冰樂的熱量約等於3.6碗白飯。（Thirteen.J/Unsplash）

按圖了解以下8款星冰樂的熱量（各類飲品熱量由低至高排列）︰

+ 5 + 4 + 3

參考資料︰Starbucks Nutrition