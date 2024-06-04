脫水原因｜呼吸睡覺水分會流失 隱性脫水易致心臟病！正確補水3招

喝水有助加速新陳代謝、抗焦慮等，最重要還可預防因脫水而引致心臟病或腦中風。但如何知道自己脫水？怎樣喝水才正確？若飲水的方法不正確，不但不能為身體補水，更解決不了「隱性脫水」問題，增加心臟病和腦中風風險！



人體流失3%水分=隱性脫水？易致心臟病腦中風

日本醫學節目《健康原因講多D》早前邀請了不同醫生講解關於隱性脫水問題及正確飲水法，教授觀眾如何正確為身體補水。兵庫醫科大學病院服部益治醫生在節目中表示，人體只要失去3%水分，就已經會變成隱性脫水狀態，提高中暑風險。人體內的3%水分看似好少，事實上在不知不覺間便有機會引發出隱性脫水問題，因為排便、汗水及呼吸都會令水分流失。

以每日呼吸2萬次或以上為例，一天已流失約400毫升水分，運動、睡眠中所流失的水分會更多。

人體只要失去3%水分，就已經會變成隱性脫水狀態，提高中暑風險。（資料圖片）

脫水多寡引致不同症狀

服部益治醫生指，血液中有7成是水分，汗水是由血液的水分製造。隱性脫水意指水分經常在血液中滲出，當身體缺水時，血液就會變得濃縮、黏稠、影響血流，容易形成稱為血栓的血塊，導致血液流動變差，有機會令運送到腦部和心臟的血液滯留，引發心臟病和腦中風。因此生活在隱性脫水而又在沒有補水的情況下，則有很大機會發生性命攸關的疾病。

脫水3%：沒出汗、暈眩、作嘔

脫水6%：手腳發抖、頭痛、脈搏、呼吸加快

脫水10%：昏迷

脫水20%：生命危險



睡眠時流失最多水分？肌肉為身體儲水？

想補充身體水分，不只要定時飲水，在日常生活中也有不少方法預防隱性脫水，以夏天為例，飲用冷水比室溫水更能降溫，還有助預防中暑。

請按圖看預防隱性脫水方法：

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預防隱性脫水方法：

1. 夏天時飲用冷水補水

夏天時飲用5°C的冷水效果就比室溫水好，因為5°C的冷水可以吸收更多熱能，令更多熱力離開人體。同時冷水可以刺激腸道，令腸道蠕動更快，令熱力更快排出體外。不過，對於高齡人士，夏天時宜逐少飲用冷水，避免讓身體增加負擔。

2. 鍛鍊肌肉 增加肌肉量

鍛煉肌肉可讓肌肉儲存水分，不易流失。（Unsplash）

肌肉是人體中的水壩或儲水池，能儲存大量水分。相對肌肉量多的人，肌肉少的人會更容易有脫水情況。因此多鍛鍊肌肉，增加肌肉量，可減少水分過分流失的情況。

3. 睡前喝水

睡覺時，有7-8小時無法適時喝水，亦是一日之中流失最多水分的時間。相比浸浴、焗桑拿的時間，睡覺流失更多水分。因此睡前喝水，好好補充水分有助預防脫水的情況出現。

如何計算人體一天所需水分？

「一日要飲8杯水」，這是一句很經典句子，彷彿8杯水便是一個指標。事實上，每人每天的必需飲水量各有不同，而且有數得計。日本急救醫療中心三宅康史醫生表示，要計算自己一天最低喝水量只要將自己體重（公斤）乘30毫升，就可以得出自己一天的最低喝水量。

例如：一個60公斤重的人，即60 x 30=1800毫升，每天最少就要喝1.8公升的水



三宅康史醫生表示每人每天的飲水量是有數得計，將自己體重（公斤）乘30毫升。（《健康原因講多D》截圖）

所需水分包括湯咖啡 3飲料不宜算作水分攝取

最低喝水量是指「總水量」，並不是指「飲用水」，生活中的水分來源非常多元，如飲用水、咖啡、湯等液體到食物都含有水分。不過三宅醫生稱綠茶、咖啡利尿，不宜作補充水分的飲料；而啤酒含有酒精，在體內轉化成熱力，提升體溫，更容易流失大量水分，其利尿作用比綠茶、咖啡更大，不宜作補充水分的飲料。

綠茶、咖啡利尿，不宜作補充水分的飲料。（Trent Erwin/Unsplash）

正確飲水法 每次飲幾多最好？

飲水的確沒有什麼技巧，不過若然想為身體補充足夠水分，便要學習正確的飲水方法。三宅醫生稱飲水分量不是愈多愈好，若持續飲用太多水分，腸道便會吸收太多，結果過多的水分轉化成尿液排出體外。如果考慮腸道一次可以吸收的水分，建議：

每2小時喝水一次，用3分鐘逐少飲用，每次分量約180毫升最為理想。



每次飲水分量建議為180毫升，最有助身體吸收。（Gettyimages）

資料來源：日本醫學節目《健康原因講多D》