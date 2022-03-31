飲水｜呼吸睡覺水分會流失？隱性脫水易中風醫生教3招正確補水法

「多喝水對身體有益」看似一般常識，有助加速新陳代謝、抗焦慮等，最重要還可預防因脫水而引致心臟病或腦中風。但如何知道自己脫水？怎樣喝水才正確？若飲水的方法不正確，不但不能為身體補水，更解決不了「隱性脫水」問題，增加心臟病和腦中風風險！



人體失3%水分成隱性脫水狀態 易致心臟病腦中風

日本醫學節目《健康原因講多D》早前邀請了不同醫生講解關於隱性脫水問題及正確飲水法，教授觀眾如何正確為身體補水。兵庫醫科大學病院服部益治醫生在節目中表示，人體只要失去3%水分，就已經會變成隱性脫水狀態，提高中暑風險。人體內的3%水分看似好少，事實上在不知不覺間便有機會引發出隱性脫水情況，因為排便、汗水及呼吸都會令水分流失。單以每日呼吸2萬次或以上為例，一天已流失約400毫升水分，運動、睡眠中所流失的水分會更多。

人體只要失去3%水分，就已經會變成隱性脫水狀態，提高中暑風險。（資料圖片）

脫水多寡引致不同症狀

服部益治醫生指，血液中有7成是水分，汗水是由血液的水分製造。隱性脫水意指水分經常在血液中滲出，當身體缺水時，血液就會變得濃縮、黏稠、影響血流，容易形成稱為血栓的血塊，導致血液流動變差，有機會令運送到腦部和心臟的血液滯留，引發心臟病和腦中風。因此生活在隱性脫水而又在沒有補水的情況下，則有很大機會發生性命攸關的疾病。

脫水引發的症狀：

脫水3%：沒有出汗、暈眩、作嘔

脫水6%：手腳發抖、頭痛、脈搏、呼吸加快

脫水10%：昏迷

脫水20%：生命危險



睡眠時流失最多水分？肌肉為身體儲水？

服部醫生稱不只定時飲水能為保充身體水分，在日常生活中也有不少方法預防隱性脫水，以夏天為例，原來飲用冷水比室溫水更能降溫，並且能夠預防中暑。

請按圖看預防隱性脫水方法：

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預防隱性脫水方法：

1. 夏天時飲用冷水補水

2. 鍛鍊肌肉增加肌肉量

3. 睡前喝水



如何計算人體一天所需飲水分量？

「一日要飲8杯水」，這是一句很經典句子，彷彿8杯水便是一個指標。事實上，每人每天的必要飲水量各有不同，且有數得計。日本急救醫療中心三宅康史醫生表示，要計算自己一天最低喝水量只要將自己體重（公斤）乘30毫升，就可以得出自己一天的最低喝水量。

若以一個60公斤重的人計算，即60 x 30=1800毫升，每天最少就要喝1.8公升的水



三宅康史醫生表示每人每天的飲水量是有數得計，將自己體重（公斤）乘30毫升。（《健康原因講多D》截圖）

最低喝水量是指「總水量」，並不是指「飲用水」，生活中的水分來源非常多元，如飲用水、咖啡、湯等液體到食物都含有水分。不過三宅醫生稱綠茶、咖啡利尿，不宜作補充水分的飲料；而啤酒含有酒精，在體內轉化成熱力，提升體溫，更容易流失大量水分，而且其利尿作用比綠茶、咖啡更大，不宜作補充水分的飲料。

綠茶、咖啡利尿，不宜作補充水分的飲料。（Trent Erwin/Unsplash）

正確飲水法 每次飲幾多最好？

飲水的確沒有什麼技巧，不過若然想為身體補充足夠水分，便要學習正確的飲水方法。三宅醫生稱飲水分量不是愈多愈好，如果考慮腸道一次可以吸收的水分，建議每2小時喝水一次，用3分鐘逐少飲用，每次分量約180毫升最為理想。若持續飲用太多水分，腸道便會吸收太多，結果過多的水分轉化成尿液排出體外。

每次飲水分量建議為180毫升，最有助身體吸收。（Gettyimages）

資料來源：日本醫學節目《健康原因講多D》