鍋貼食譜｜李司棋秘製番瓜鍋貼金黃脆卜卜　哪種皮包鍋貼最好？

李司棋自從在Instagram拍片教大家煮餸以來，不時把一些自己家族裡的菜式與大眾分享，例如是依照母親留下來的食譜所做的炸蝦段。當時，司棋姐的女兒葉子青就留言表示不記得這個餸，司棋姐回答：「我知道你最記得係番瓜鍋貼🥟」到底什麼是番瓜鍋貼？這次司棋姐就親自示範，並教大家煎鍋貼金黃香脆的小貼士。



李司棋在Instagram分享「番瓜鍋貼」的做法，這是她女兒很喜歡的一道料理，司棋姐甫開場就說：「我想可能只得天津人食過番瓜鍋貼，不知道是不是呢？因為好像很少人會提及這菜式，而我們李氏家族或者其他食過的朋友，都會舔舔脷以及記住，每次見親我都問我什麼時候再整、可否包給他吃……說是好好味。」有見及此，她就無私把番瓜鍋貼的做法傳授給大家。

司棋姐的女兒很愛吃番瓜鍋貼，而她就拍片將食譜分享給觀眾。（Instagram：leeszekee）

其實番瓜鍋貼即是南瓜鍋貼，不過除南瓜以外還有鮮蝦做餡，司棋姐指，揀南瓜最好挑一些比較乾身、比較老，吃起來相對甜，她亦示範了如何包鍋貼和煎鍋貼，原來煎鍋貼時加的水量也是十分重要呢。

請按下圖睇李司棋番瓜鍋貼的材料和做法：

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去到試味環節，司棋姐就用筷子敲在鍋貼上，哪隻聲音最清脆最響，就吃它，一定夠脆卜卜。而她試食後，竟說鍋貼有點大閘蟹的味道，相信是因為加了醋的緣故，而她亦讚蝦很鮮。多名網友睇完都表示好想食，相信司棋姐吃不完40隻鍋貼，倒不如分給大家。

司棋姐說鍋貼竟有大閘蟹味道。（Instagram：leeszekee）

李司棋番瓜鍋貼食譜



材料：

南瓜半個（刨絲）

鹽1茶匙

中型蝦40隻

薑2湯匙

葱1小碗

蒜蓉1小碗

雞粉1茶匙

鍋貼皮1.5斤



蝦醃料：

鹽適量

白胡椒粉適量

雞粉適量

麻油適量

生抽適量

薑適量

葱適量

蒜適量



做法：

1.南瓜刨絲後加鹽拌勻，靜置20分鐘。

2.蝦切半，以醃料醃好。

3.南瓜絲放入魚袋或布袋，壓成南瓜蓉順道榨乾水分。

4.雞粉、薑、蒜和葱花加到南瓜蓉裡；鮮蝦也跟南瓜蓉攪勻，再以雞粉調味，先加1茶匙，不夠味再加半茶匙，不要多放。

5.南瓜蝦肉餡放在鍋貼皮上，鍋貼皮邊位沾點水，對摺並再摺疊。

6.鍋貼下鍋，加水（水量為鍋貼1/5）再冚蓋煎，煎至收水及鍋貼底乾身，即可盛起，蘸醋享用。



資料來源：李司棋Instagram