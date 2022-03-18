炸蝦段食譜｜李司棋傳承母親炸蝦段食足70年　一汁兩味更愛拌豆腐

炸蝦、茄汁蝦等等，你一定食過，但近日李司棋就分享一個「炸蝦段」食譜，把美味醬汁跟切段的蝦炒勻，佐飯十分惹味！71歲的司棋姐更表示，這道菜由她2、3歲開始吃到現在，原因就是太好味了！



李司棋早前在Instagram分享「魚香茄子」煮食片，更奉它為「白飯小偷」，意味佐飯一流。日前她又再煮另一道菜，酸甜醬汁看來十分吸引，見司棋姐連扒幾啖飯，肯定又是另一個白飯小偷！她透露自2、3歲開始，母親已常常煮這道菜給她，吃到現時71歲，仍然覺得十分美味，於是就照辦煮碗自己煮，並向大家分享做法。

醬汁拌豆腐 比蝦更滋味？

醬汁除了調味料外，還有蝦膏的香味，因此司棋姐亦一滴不浪費，把它們留來拌豆腐，認為豆腐甚至比蝦還滋味，又是「白飯小偷」。不過她就說：「好耐好耐以前，有青島對蝦，係有好多紅色嘅油，而家冇得賣，所以你見啲汁都冇紅色油，即係蝦膏，但就咁樣都好好味。」DJ梁文禮就回覆：「司棋姐，而家都有好多蝦膏油、蟹油賣呀，有機會送俾你！」

請按下圖睇李司棋「炸蝦段」做法：

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司棋姐試味時就指吸滿蝦汁的豆腐好好味！（Instagram：leeszekee）

司棋姐馬上試味，連吃幾啖飯，並說：「其實我覺得最好味就係啲豆腐，因為啲豆腐有晒蝦味，好好食！」短片放上Instagram後，反應很好，女兒Leslie卻說冇印象食過炸蝦段，司棋姐就回覆：「我知道你最記得係番瓜鍋貼！」女兒還表示很愛吃朱古力湯丸，母女對話獲網民大讚溫馨。此外，每次拍煮食片，都一定有人表示好想試司棋姐手勢，包括DJ雲妮，她就回答雲妮：「一定有機會，暫時跟住我咁煮就等如食到我手勢㗎喇！」大家也會跟司棋姐煮嗎？

李司棋炸蝦段食譜



材料：

蝦（連殼、切段）、薑片、葱段、八角、豉油、黑醋、糖、酒、豆腐



做法：

1.先爆香薑、葱和八角，蝦落鑊，炒兩炒後加豉油、黑醋、糖及酒。

2.盛起蝦後，醬汁留用。

3.豆腐下鍋炒勻，即成！



資料來源：李司棋Instagram