萵筍好處｜排毒護骨降血壓5功效 4類人慎食！挑選4招愈粗大愈好？

萵筍（萵芛）盛產期分春秋兩季，萵筍一般在3-6月當造，它營養豐富，有助降血壓、去水腫，維持骨骼健康等好處。萵筍味道清新，口感爽嫩，可用於生吃、涼拌、清炒或紅燒，也是火鍋店中受歡迎的配料。



萵筍葉=油麥菜？

萵筍是一種又長又粗、堅硬、青綠色的莖菜，連着寬大、葉脈突出的菜葉。萵筍葉也可食用，但比較苦澀。它經常被人與油麥菜混為一談，但仔細看萵筍葉及油麥菜有以下分別。

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春萵筍在３-６月左右當造，是春天的應季蔬菜。（iStock）

萵筍葉及油麥菜有甚麼分別？

（左）萵筍（網上圖片）、（右）油麥菜，驟眼看兩者的葉片相似，但它們的品種不同。（資料圖片/蔡正邦攝）

葉子︰

萵筍葉：較寬大，表面凹凸不平。

油麥菜：葉細長而表面較滑。



品種：

萵筍葉：和油麥菜同是萵苣屬，萵筍葉只是莖用萵苣的組成部分。

油麥菜：是長葉萵苣的變種，營養價值比莖用萵苣高。



口感：

萵筍葉：不爽脆，還有點澀味。

油麥菜：較細嫩爽脆。



萵筍5大健康好處 清熱解毒助減肥

萵筍蘊藏食用纖維、維他命A、C、K、礦物質，例如鉀及鈣質，鉀可抑鈉，有助去水腫及降血壓。鈣有助維持牙齒、骨骼和心臟健康。

1 降血壓、血脂：含鉀量高，有助調節體內鈉平衡，預防高血壓、水腫；也助防止壞膽固醇積蓄血管，有益血管健康。

2 預防便秘：豐富纖維及水分，促進腸道蠕動，有助排便。減肚腩食物｜改善便秘腹脹營養師推8種蔬菜 蓮藕苦瓜腸道清道夫

3 有助減肥：萵筍的熱量非常低，每100克生萵筍大約有18千卡。

4 清熱解毒：萵筍在性味上屬味道偏淡偏苦的食物，有往下通利小便的作用，助清熱解毒。

5 維持骨骼健康：萵筍鈣質豐富，有助維持牙齒、骨骼健康。

萵筍有益健康又美味，當造季節價錢便宜，街市$10有兩條大大條。（鄒家鳳攝）

萵筍禁忌｜4類人不宜多吃

食用萵筍需適可而止，尤其身體虛寒、血壓低、有腎臟問題的人士最好少吃萵筍。另外，萵筍會刺激視神經，有眼疾特別是夜盲症的人不宜多食。

味偏苦清熱解毒 虛寒人士宜少吃

清代王士雄《隨居飲食譜》中記載︰「萵筍微辛微苦，微寒微毒。通經脈，利二便，析酲（解酒）消食，殺蟲蛇毒，可醃為脯。病人忌之。莖葉性同，薑汁能制其毒。」萵筍在性味上屬味道偏淡偏苦的食物，有往下通利小便的作用，助清熱解毒。身體虛寒的人最好少吃。萵筍如果熟食，建議和生薑炒；榨汁時，建議加些生薑汁來解萵筍的微毒。

萵筍食譜

萵筍的熱量非常低，每100克萵筍大約有18千卡。刨去萵筍外層又粗又硬的外皮纖維，中心部分細嫩爽脆，可以做成「蔬果麵」伴些許醬汁生吃，又或是用上湯浸，配搭顏色豐富的配菜一起烹調。製作「蔬果麵」，手動的螺旋削絲刨輕便易用︰【素食食譜．三色蔬菜寬條麵】青瓜萵筍刨絲 街坊價製清爽寬條麵

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影片示範︰【素食食譜】上湯浸萵筍清爽細嫩 15分鐘家常菜低卡高纖

上湯浸萵筍食譜

鑒別靚萵筍 選購4大要點

１筆直緊實：的萵筍，肉質才細嫩，而且多汁新鮮。

２大小、粗幼平均：別以為大棵的萵筍較「抵買」，過大或粗的萵筍，一般來說莖皮厚，肉質已開始粗糙。

３表面無斑：觀察頂部呈淺綠色，表面無斑，沒有黃葉及爛葉，無空心者的為上品。

４無泥土老根：被整修潔淨的萵筍，無泥土者的品質最佳；帶老根，有泥土的則為次。未吃的萵筍，用濕紙巾將它們包裹，放入雪櫃以延長保質期。

揀靚萵筍4大貼士總結︰

參考資料︰Nutrition And You / 四季學堂 / 香港餐務管理協會