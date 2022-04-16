生酮薯條食譜｜鄭秀文睇片學煮低澱粉薯條　棄薯仔改哪兩種材料？

鄭秀文（Sammi）除了熱愛運動，亦奉行健康飲食原則，偶爾在Instagram分享自己的食物，例如：紫薯、椰菜花飯等，最近她更自拍了「低澱粉薯條」的短片，透露自己常常在YouTube學烹飪！這個低澱粉薯條沒有薯仔，到底是如何製作？



鄭秀文（Sammi）上載多段短片，指自己正依著YouTube的影片教學自製低澱粉薯條（Low Carb French Fries），並說：「Mi其實時時不停睇YouTube的教煮嘢食YouTuber，但究竟一五一十咁跟住煮，真係得唔得？」她錄下了自己整低澱粉薯條的過程，可惜有半條片像素都偏低，但都勉強看到。

Sammi自製的「低澱粉薯條」，適合生酮飲食及素食者享用。（Instagram：sammi_chengsauman）

低澱粉薯條一般都沒有用薯仔，但Sammi沒有公開自己用的材料，不過很多YouTuber都依照生酮YouTuber Heavenly Fan的"How to make Keto French Fries"食譜去製作，看來她用的材料亦與Sammi差不多，原來她是以杏仁粉或椰子粉製作麵糰，這樣就不必加薯仔了。

請按下圖睇Sammi的低澱粉薯條製作過程：

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Sammi在其中一個IG Post說：「成品未完成，一陣再Update大家。」不過最終她沒有分享食後感，只補充：「YouTuber也教可放焗爐或者用氣炸鍋。」並貼上成品照片。見Sammi食到笑晒，相信味道也不錯。

Sammi做鬼臉與與低澱粉薯條合照。（Instagram：sammi_chengsauman）

鄭秀文低澱粉薯條食譜



材料：

杏仁粉/椰子粉

黃原膠

熱水



做法：

1.杏仁粉/椰子粉放大碗，加黃原膠和熱水，拌勻至粉糰成形。

2.稍稍搓揉粉糰後，以擀麵棍壓扁，切走四邊，再切條。

3.「薯條」於油鑊炸至金黃色，即成。



不失敗秘訣：

*黃原膠的作用與蒟蒻粉類同，作用為增稠，廣受生酮人士熱愛。

*不想油炸的話，用焗爐或氣炸鍋也可。



資料來源：鄭秀文Instagram