減肥｜鄭秀文大讚椰菜花飯愈吃愈fit　日本名醫減30磅2類人不宜！

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-02-04 14:33

日本骨科名醫銅治英雄醫生曾在電視節目中分享「限醣飲食法」，以「無米飯」包括椰菜花飯來代替白飯，有助減肥及長期維持體重不反彈。椰菜花飯在外國已十分流行，香港不少女明星也分享吃椰菜花飯控制體重的心得，包括瘦身天后鄭秀文。椰菜花飯究竟是甚麼？它的好處及壞處在以下探討。

椰菜花飯在外國已十分流行，香港不少女明星也分享吃椰菜花飯控制體重的心得。（尹嘉蔚攝）

鄭秀文在個人社交平台分享自己「心血來潮入廚，超級推介這個『超美味的炒白椰菜花飯』（完全沒有白米的白椰菜花飯）」。利用白椰菜花、蝦仁、蛋、蔥花、帶少許肥油的牛肉粒、鹽及黑胡椒炒埋一碟製成。Sammi盛讚：

#就算吃完整碟都完全吃不膩的炒飯

#越吃越fit來形容炒椰菜花飯

鄭秀文在個人社交平台分享自己的『超美味的炒白椰菜花飯』，盛讚吃完整碟「飯」都完全不覺膩。（sammi_chengsauman IG）

炒椰菜花飯在外國已經十分流行，本港亦有一些以健康概念作招徠的西餐廳提供炒椰菜花飯（Cauliflower rice），方便低醣/限醣飲食及生酮飲食（Keto diet）的人士選擇。日本電視節目《尋找主診醫生》，曾邀請日本的骨科名醫銅治英雄醫生分享「限醣飲食法」方式， 銅治醫生表示，他以往一向是大米的忠粉，一天三餐無飯不歡，在減肥期間他嘗試戒飯而不戒餸，使他心癢難耐，一度想放棄減重計劃。後來，他以「無米飯」代替白飯，進一步再用來代替麵包、拉麵及意粉等，成功及持之以恆控制體重，減磅後體重不反彈。

日本的骨科名醫銅治英雄醫生曾分享「限醣飲食法」，以「無米飯」炒椰菜花飯代替白飯，成功由68公斤減至約54公斤。（尹嘉蔚攝）

銅治跟隨此飲食法達10年之久，他的體重曾達有68公斤，藉由「無米飯」的飲食習慣取締白飯，減至現時的體重約54公斤。據電視節目內容表示，「無米飯」可控制三酸甘油脂（中性脂肪）處於正常水平（<150mg/dL）。如果三酸甘油脂大於正常值，主要起因是高糖及高油脂的飲食而起，尤其是精製的食物例如甜品、白米飯及油炸食品，過量的三酸甘油脂積聚有引致動脈硬化的風險，增加患上中風、心臟病和和糖尿病的危機。

銅治醫生口中的「無米飯」不只一款，乃有不同的方式呈現。

按圖了解銅治醫生心目中的「無米飯」兩大推薦︰

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消化功能差及服用薄血藥的人慎吃

吃椰菜花的風險通常很小，但食用太多會有腸胃脹氣的感覺，尤其消化功能較差的人要留意。據俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心的說法，服用薄血藥物的人士，應注意攝入量，因為蔬菜中（包括菜花及綠葉蔬菜）的維他命K含量高，可能影響藥物的功效。

【同場加映】椰菜花營養︳減肥降三高10大好處

按圖重點認識椰菜花的10大健康好處及對健康的幫助︰

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參考資料︰《尋找主診醫生IV–第68集》/MAYO CLINIC/Healthline/Live Science