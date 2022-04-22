失眠｜研究指失眠增染新冠風險88%　玫瑰菊花安眠花茶4大推介

有研究發現，熬夜、失眠、有睡眠障礙困擾的人，染上新冠肺炎的風險增加88%，而每日如果能多睡1小時，染疫的風險少12%。



失眠增患新冠肺炎風險

美國一項研究發現，在感染新冠的人士中，有24%平常有夜間失眠的問題；而每20位新冠感染者中，便有1位在一星期內至少有3次難以入睡、睡不著、需要安眠藥才能入睡的困擾。至於未染疫者每65人中僅有1人有睡眠障礙。睡眠品質不佳的人，染疫風險增加88%，發現每增加1小時的睡眠時間，可以減少12%染疫的機會。

美國一項研究發現，每20位新冠感染者中，便有1位在一星期內至少有3次難以入睡。（《金秘書為何那樣》劇照）

30分鐘未能入睡屬失眠

中醫稱失眠為「不寐」，遠在二千年前的古醫書已有記述，睡眠的時間或深度不足，多夢、寐而不酣，時寐時醒，醒後不能再寐或徹夜不寐亦是失眠的症狀。假如你在上床後需要30分鐘以上才能入睡、半夜醒來的總時間達30分鐘或以上、比預計起床時間更早醒，超過30分鐘再無法入睡，這些都是失眠的狀況。

7成港人難入睡

香港中文大學曾有的研究指出，在香港有近七成港人有失眠問題，主因是工作及學業壓力。據世界衛生組織研究發現，睡眠困難對女性的影響大於男性，因為女性對於自己情緒的變化比較敏感，容易產生焦慮及憂鬱的可能性較大。隨年齡增長，失眠的機會也跟著提高。

許多流行病學方面的統計發現，睡眠不足會增加飢餓感14-30%，同時每日約增加了64千卡的熱量攝取導致肥胖。（《金秘書為何那樣》劇照）

失眠更易致肥胖

缺乏足夠的睡眠，不止會導致精神不濟，經常性失眠還可能導致或加深焦慮及抑鬱等情況，甚至引致肥胖。

按圖了解失眠易致肥原因︰

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安眠花茶4大推介幫助放鬆

如果有嚴重失眠的人宜向醫生或中醫師諮詢意見。然而，紓緩壓力、提升自我良好感覺、減淡憂鬱的情緒，花草茶例如洋甘菊茶、薰衣草茶。據美國國立衛生研究院的資料顯示，花草茶在減少疲勞感、緩減抑鬱和促進入眠方面有一定的積極作用。淡雅清幽的花香，舉例說如玫瑰、菊花、薰衣草、桂花及茉莉花香，有助鬆弛神經、緩解緊張，放鬆心情、提升愉悅感。

玫瑰︰緩解壓力和抑鬱。

菊花︰幫助放鬆和入睡。



花草茶推介1︰晚安茶成分︰玫瑰、菊花、桂圓、酸棗仁、百合、茯苓、杞子、桑椹

功效︰改善睡眠質素、有助入睡

花草茶推介2︰薰衣草茶成分︰薰衣草

功效︰淨化心緒，紓解壓力。鬆弛神經，幫助入眠。紓緩頭痛、偏頭痛

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薰衣草茶有助淨化心緒，紓解壓力。鬆弛神經，幫助入眠。（iStock）

桂花︰有助排除毒素，具有溫和的鎮靜作用

金銀花︰散熱解毒



花草茶推介3︰清火養肝安眠茶成分︰桂花、金銀花、菊花、杞子、决明子、牛蒡根

功效︰改善因長期熬夜丶工作壓力大所引致的肝火上升丶口臭丶長暗瘡丶睡覺易醒丶易做夢

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金盞花︰又稱金盞菊，有鎮靜功效

茉莉花︰改善情緒、減輕壓力，緩和緊張



花草茶推介4︰彩花茶成分︰金盞花．紅巧梅．茉莉花．甜葉菊

功效︰紓緩內分泌、改善睡眠、安神鎮靜

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參考資料︰BMJ Journals/自由時報/康健/HEHO/元氣網/PubMed/The Health Site/Medical News Today/Healthline/Organic Facts/Livestrong/Indigo Herbs

每日增加多少睡眠時間，可減少染上新冠肺炎的機會？ 1小時 多少分鐘未能入睡屬失眠？ 30分鐘 花茶中哪些成分助入眠？ 玫瑰、菊花、薰衣草、桂花及茉莉花。

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