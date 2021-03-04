失眠困擾港人　中大港大揭一習慣降7成風險　籲勿攝高枕頭想事情

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-04 15:53

本港7成人都有失眠問題，長期失眠非常困擾都市人，青少年更是精神疾病的敏感階段，失眠會增加其患上抑鬱症等風險。本港兩間大學跟加拿大學府合作研究，推出全球首個針對高危青少年「預防失眠」計劃，發現一年跟進期內，計劃可助青少年減低71%失眠風險，提醒大眾「唔好攝高枕頭諗清楚，唔好將煩惱帶上床，床係訓覺唔係工作」，「越擔心失眠就越失眠」。有失眠年輕人憶述，無法入睡時不會再在床上「碌來碌去」，反而起身閱讀書籍及溫書便有睡意。

榮潤國認為，失眠問題非常重要社會要正視。（朱海棋攝）

充足睡眠對港人非常奢侈，不少人都試過失眠，情況持續更會影響日常生活。青少年失眠情況更令人關注，中大醫學院精神科學系、港大社會科學院心理學系及加拿大拉瓦爾大學心理學院2015至2017年邀請香港242名12至18歲中學生參與研究，平均年紀15歲，57%為女生，參加者中學遍佈港九新界，集中在沙田及大埔。

參加者屬於高危青少年，他們每月有一至兩次的輕微失眠徵狀、父母親至少一人有失眠問題。242人分開預防失眠組及對照組，介入組會獲四節講解失眠知識及策略，團隊跟進參加者一年後，發現預防失眠組每周3晚失眠者只有5.8%，對照組則有20.7%，以統計方法推算預防失眠組失眠風險大減71%。

雖然兩組人睡眠時間都有上升，但預防失眠組參與研究後睡眠時間增加半小時，達到近8小時（477.3分鐘），對照組則增加10分鐘睡眠時間，達到近7.6小時（459.7分鐘）。抑鬱指數就無明顯分別，預防失眠組為5.2分，失眠組有6分。

Tommy（右）表示，失眠時閱讀可以分散注意力，令自己感覺疲倦增添睡意。（朱海棋攝）

現時是大學三年級生的Tommy，中三時一星期有兩晚失眠，失眠來襲少則影響半小時，間更中會令他「眼光光望天光」，其父親都有失眠問題。Tommy參與研究後，明白失眠並非可怕事，「唔洗擔心第二日又訓唔著，訓唔著就落床做其他嘢」，但切勿用電話及做劇烈運動。以往失眠時，他會在床上輾轉反側，但其實不會增加睡覺意欲，相反下床閱讀書籍及溫書，反而可以分散注意力，配合規律睡眠時間更易入睡。疫情一年，Tommy坦言都會擔心自己受感染，增加自身壓力，但只要繼續閱讀便會慢慢疲累增添睡意，現時一個月最多失眠一次。

中大醫學院精神科學系系主任榮潤國提醒大眾，「唔好攝高枕頭諗清楚，唔好將煩惱帶上床，床係訓教唔係工作」，「越擔心失眠就越失眠」，鼓勵大眾要均衡飲食、勤做運動及規律作息才「訓得好啲」。Tommy失眠時會閱讀，中大醫學院精神科學系研究助理教授陳銀燕補充，會提醒參加者切忌在失眠時做影響睡眠的活動，包括大飲大食、劇烈運動、用智能電話等，有人會選擇發呆、敷面膜和拉筋，都可以幫助入睡。

中大、港大及加拿大拉瓦爾大學合作研究，發現可降高危青少年7成失眠風險。（左起為港大社會科學學院心理學系助理教授李馨、榮潤國、陳銀燕及Tommy；螢幕者為加拿大拉瓦爾大學心理學教授Charles M Morin）（朱海棋攝）

失眠是全球問題，加拿大拉瓦爾大學心理學教授Charles M Morin指，加拿大中學生失眠情況都非常普遍，認為今次研究有助當地預防失眠。榮潤國稱，研究證明失眠是可以預防，屬長遠及重點的醫學策略，「放1蚊可以預防10蚊醫療開支」，但直言香港對失眠問題較不重視，最近才被中大否決一個有關失眠項目的經費，「點解呢？我唔知道，中大係咪本身對失眠唔重視呢？」