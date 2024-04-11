牛油果防黑｜免搽油檸檬汁簡單2招為果肉凍齡！保持翠綠1個袋就得

牛油果吃剩了半邊，防止它氧化變黑，有人會搽橄欖油、塗醋、擠檸檬汁等，然後用保鮮紙包裹，放入雪櫃。其實還有兩個更乾淨的方法，可以防止牛油果氧化變色。



牛油果熟成四階段

牛油果成熟程度大致分成四階段，未熟、將熟、成熟及過熟。根據個人需要選購不同熟度的牛油果，因此沒有指定的標準說哪一個階段的牛油果是最好。要視乎你想如何吃？用牛油果來做什麼？放幾多天才吃？舉例說，如果想即日或明日吃，提議揀成熟或過熟的也可，直接切片食用、搗爛成果蓉做蘸醬或餡料亦佳。成熟的牛油果當用刀輕劃時便容易劏開，果核也很容易拔掉。

牛油果成熟程度分四階段，未熟、將熟、成熟及過熟。

防止牛油果氧化 免油免醋2個做法乾淨企理

牛油果營養十分豐富，能帶來頗強的飽足感，但它的熱量也很高，據美國農業部國家營養數據，一個牛油果約重200克，約含320千卡，熱量主要來自不飽和脂肪，其次是碳水化合物。有人便選擇吃半個、剩半個，分開兩餐或兩日進食。但是，切開後的牛油果，果肉很容易因接觸了空氣而氧化，然後由翠綠漸變成褐色，愈來愈「黑」。利用防止牛油果氧化的小方法，便可以將剩下的半個牛油果維持翠綠。

以往有很多人分享五花八門的方法，目的都是阻斷牛油果接觸空氣，只要接觸的時間愈短，牛油果愈能保持嫩綠。塗一塗橄欖油、醋、檸檬汁，宛如魔法保護牛油果老化，如果不想用橄欖油令熱量增加，不想用醋或檸檬汁令牛油果變酸，兼乾淨衛生的做法，以下兩個提議不妨參考。

過熟的牛油果肉亦自帶點點褐色，其實即日吃完最好，但是吃不完的話，用半杯鹽水浸泡來防止牛油果氧化。（尹嘉蔚攝）

一. 半杯鹽水浸泡法

對付過熟/成熟的牛油果，最簡單及乾淨的做法可運用「半杯鹽水」浸泡法，牛油果在翌日仍然保持翠綠。不論有否帶果核，也可用此方法，並且特別適用於過熟（past ripe）的牛油果。當然即日吃完最好，但是吃不完的話，取一隻水杯來幫忙防止氧化。

按圖看「半杯鹽水浸泡法」示範︰

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1 將清水注滿半隻水杯，加入半茶匙鹽，拌勻直至鹽粒溶化。

2 沖洗牛油果，果皮可能存有病菌，防止由刀帶入果肉。

3 沿果核把牛油果切半，將半個牛油果倒轉放入鹽水中。

4 用保鮮紙包好，放入雪櫃完成。

牛油果在翌日仍然保持翠綠。

二. 抽真空方法

至於成熟的牛油果，又切了片的話，便放入保鮮袋，然後以抽真空方式處理，適用於成熟（ready to eat）/將熟（almost ripe）的牛油果，撳下果肉有些許彈性、微微軟熟，這階段的牛油果容易整齊地切成牛油果片。如果直接將半個完整的牛油果抽真空，因周邊存有小縫隙，未必能完全擠出所有空氣。在家為食物抽真空，可利用一盆水、一個保鮮袋便可。

以抽真空方式處理，牛油果在翌日仍然保持翠綠。（尹嘉蔚攝）

按圖看「抽真空方法」示範︰

+ 1

1 將半個牛油果切片，放入保鮮袋。

2 將整袋牛油果放入水內，透過水壓擠出袋內的空氣。

3 空氣全被擠掉後，合上保鮮袋拉鏈。

4 放入雪櫃完成。

牛油果在翌日仍然保持翠綠。

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