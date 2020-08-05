【減肥】牛油果核茶日飲1杯2周減8kg？專家證可增免疫力5類人不宜

牛油果核茶能加促減肥效果的傳聞又再升溫，坊間常說牛油果核茶是減肥飲品，早前日本節目《解決！ナイナイアンサー》，邀請了藝人吉田有里進行實測，每日於飯後喝一杯牛油果核茶，她在兩周後成功減了8公斤（近18磅），腰圍從113厘米減至105厘米，瘦了8厘米（約3吋）。

日本藝人吉田有里在社交平台上，常展現做運動一面。（左）2018年的照片對比（右）2020年5月，體型略見瘦削。（yuriyan.retriever IG）

專家剖析牛油果核瘦身原因

日本營養師月理惠子在節目中表示，牛油果核含豐富的水溶性纖維，能改善腸道健康，水溶性纖維與油脂物質結合，促使脂肪排出體外，多飲水有助抑制食慾，減少吃零食的慾望。本港註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）於早前受訪時表示，牛油果核於整個果實中最具營養價值，牛油果肉富含水溶性纖維及單元不飽和脂肪，果核中亦同樣擁有。當食用不飽和脂肪食物時，若是分量恰當或進食少於每日所需的熱量，便有助促進減肥效果。

按圖有8大重點綜合牛油果核茶促進減肥的原因︰

+ 5 + 4 + 3

電視節目《X偏方全民拆解3》亦就牛油果核茶是否真正有助減肥進行討論，節目中註冊西醫麥皚淇解釋，牛油果核令減肥者成功減磅的原因，主要是多喝水而起的作用，並引述2013年美國賓夕法利亞州立大學的研究，指牛油果核在動物研究身上有改善三高（高血糖、高血壓、高膽固醇）的效果。另外，註冊中醫師黃景昕指牛油果核茶針對中央肥胖、代謝較慢及氣滯型肥胖的人士較有用處。

水分、水溶性纖維及不飽和脂肪令牛油果核茶提升飲用價值。

專家指牛油果核茶助瘦身原因有賴於多飲水抑制食慾及豐富的水溶性纖維改善腸道健康。（VCG）

牛油果核vs燕麥水溶性纖維

整個牛油果蘊藏高含量水溶性纖維，但能否超越燕麥？節目中邀請香港高等教育科技學院食品與健康科學學系助理教授蔡少薇博士，發現牛油果核的水溶性纖維量佔3.6%，含量不低，對比燕麥有較高的持水量膳食纖維，有助預防便秘、促進腸蠕動及增強飽腹感。而燕麥的膳食纖維的持油量較高，更有助穩定血糖、降血壓及降低膽固醇，兩者各有千秋。牛油果核對於瘦身及降膽固醇的作用看來有正面幫助。

牛油果核茶的做法請點擊下圖︰

牛油果核茶減肥成效因人而異

《X偏方》同時邀請主持人做測試，每天飲1公升牛油果核茶當日用水，主持人喝了一星期後，由原本47.5公斤降至46.8公斤，在沒有戒吃零食下，輕了0.7公斤（約1.8磅）。比較本身體型較胖的日本藝人吉田有里，兩者的減肥成果依然有一大段距離。

我以往試過飲牛油果核茶，煲起的水呈粉紅色，味淡略有甘苦，個人認為比普通水的味道差。（尹嘉蔚攝）

5類人士不適合飲用牛油果核茶

註冊西醫麥皚淇指牛油果核茶的鉀質高，本身有腎病的人不宜飲用。本身有低血糖及低血壓的人亦不宜飲用。此外，註冊中醫師黃景昕補充，牛油果本身亦含有豐富的維他命K，患有心臟病及服用傳統薄血丸的人士慎服。

按圖看重點︰

+ 2

牛油果核抗氧化物 有助增強免疫系統

記者以往試過飲牛油果核茶，顏色粉紅，不加糖，不加鹽，味道寡淡，果核的味道甘苦，質感帶粉狀，個人認為比普通水的味道差。除了水溶性纖維外，早年據英國《每日郵報》引述紐約營養師Amy Shapiro觀點，她指「牛油果核含有抗氧物及纖維，作為食用能提升健康，一些常被丟棄的材料其實很有用處。」將牛油果核煲水或磨粉食用，有助增強飽足感，減少咀嚼零食。牛油果核含豐富抗氧化物，佔整個牛油果約70%，有助增強免疫系統，減輕流感的侵襲及防止皺紋形成。

據英國《每日郵報》引述紐約營養師Amy Shapiro，牛油果核中含有豐富的抗氧物，有助增強免疫系統健康。（Charles@Unsplash）

牛油果核磨粉的做法請點擊下圖︰

揀熟成度高的牛油果，剖開後取出種核。洗淨牛油果核，切薄片，放入攪拌機。研磨成粉，風乾後加入料理或飲品中進食。

+ 2

參考資料︰每日郵報/ 《X偏方全民拆解3》