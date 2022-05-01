沙門氏菌｜5旬漢愛這樣吃蛋　結果胸口現腫塊　內藏朱古力般膿瘍

55歲的賴先生平時總愛將未熟蛋當早餐食用，日前，他右邊的胸口突然出現凸起的腫塊，一個禮拜就大到8厘米，但沒有其他不適，腫塊外觀也沒有發紅，只是伴隨疼痛、胸口緊緊、悶悶的，就醫經過兩周抗生素治療卻不見改善，隨後透過電腦斷層才發現胸壁竟出現膿瘍，診斷為極罕見的沙門氏菌造成的「胸壁感染」，所幸透過緊急手術治療，後續恢復良好。



沙門氏菌原來不只會令人吐、拉肚子…（按圖了解）

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沙門氏菌多由糞口傳染 食物保存不當易感染

台北慈濟醫院胸腔外科醫生洪嘉聰表示，沙門氏菌是糞口傳染，常見於食入被鳥禽糞便污染的食物或水，如雞蛋、未煮熟的蛋奶、肉製品。除了嬰兒和五歲以下免疫力較低的孩童吃到不乾淨的食物會感染外，7到10月天氣炎熱，細菌滋生，要是食物保存不當，也可能因誤食感染。

洪嘉聰醫生補充，沙門氏菌不是罕見菌種，感染後多是嘔吐、拉肚子等腸胃症狀，造成胸壁膿瘍的情況相當少，像上述患者般健康的人被感染，且沒有其他症狀者更是少見。

胸壁膿瘍感染 恐敗血症增死亡風險

胸壁膿瘍多發生於胸腔外傷或身體其他局部受傷感染，細菌順着血流跑到胸腔，引發化膿，若未適當治療，膿瘍侵蝕肋膜，就會演變成膿胸，進而增加敗血症和死亡機率。

洪嘉聰說明，上述患者的膿瘍雖然範圍大，但尚未侵蝕到胸腔內壁，且先前曾用抗生素治療了兩個禮拜效果不彰，所以才會選擇手術治療。在病人胸前切一5厘米的切口後，清掉黏稠如巧克力醬的膿液，同時清除周圍被侵蝕爛掉的組織，放置引流管，並在術後施以預防性抗生素，免除感染惡化的危機。

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避免生食！ 食材徹底洗淨再烹飪

即便再健康，還是有可能因為食入不乾淨的食物造成感染。洪嘉聰醫生提醒，沙門氏菌常附着於鳥禽的蛋上，若要外食，建議食物一律煮熟，避免生食，即便在家用膳也要確保食物新鮮，徹底清洗後再烹飪，以免將病菌吃下肚子，危害健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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