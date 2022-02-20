雞蛋冷知識｜營養師教挑選雞蛋這樣吃更健康　蛋常溫可放多少天？

台灣蛋荒問題尚未解決，雖近日已有少量雞蛋上架，台民眾仍不時上演搶蛋大作戰。營養師建議，其實攝取雞蛋、肉類等動物性蛋白質之外，也可搭配植物性蛋白質攝取，如豆腐、毛豆等，不僅能補充九種氨基酸，植物性蛋白質對人體較無負擔。



蛋白質、脂肪和碳水化合物是人體重要的3大營養素，蛋白質由氨基酸組成，有九種必需氨基酸是人體無法自行製造，必須從食物或補充品攝取，包括豆、魚、蛋、肉或營養品等。

以下為蛋白質最好消化排行榜可供大家參考，請按圖（由高至低排列）：

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九種必需胺基酸包括：苯丙胺酸（Phenylalanine）、纈胺酸（Valine）、蘇胺酸（Threonine）、色胺酸（Tryptophan）、異白胺酸（Isoleucine）、白胺酸（Leucine）、甲硫胺酸（Methionine）、離胺酸（Lysine）、組胺酸（Histidine）。

台灣營養師林俞君表示，肉類、魚類為動物性蛋白質來源，雖含有豐富必須氨基酸，但動物性蛋白質有較多飽和脂肪酸，恐造成心血管負擔，會建議民眾多攝取植物性蛋白質，像大豆、黃豆、毛豆等，雖必須氨基酸含量較少，但幾乎沒有飽和脂肪酸。

台灣國民健康署將每日飲食指南轉換成「我的餐盤」，包括全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果種子，提醒民眾每餐皆應攝取到6大類的食物。

台灣國健署建議，每餐蛋白質份量一掌心、相當於14克蛋白質。台灣營養師楊斯涵建議，一顆雞蛋約含7克蛋白質、亦等於半盒豆腐，改吃植物性蛋白質鈣量高、膽固醇較少。此外也建議避開五花肉、豬腳或加工食品，避免吃下高脂肪食物，導致心血管負擔，尤其三高患者特別注意。

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還沒買到蛋的民眾，林俞君表示，便利店賣的茶葉蛋、溫泉蛋、溏心蛋，與原本的蛋營養價值差不多，但經過油、糖、鹽調味熱量較高，建議適量攝取。另外鹹蛋、皮蛋因經過加工、醃製，鈉含量超出原本的蛋10倍，建議鹹蛋每次攝取半顆即可，不建議頻繁攝取。

缺蛋期間外食族如何吃蛋？楊斯涵建議，一天攝取3份蛋白質為主，像早餐店蛋餅搭配無糖豆漿就有3份，也可選三文治、蛋堡或單點荷包蛋。小吃店可選2至4塊豆乾搭配1顆滷蛋，不過滷蛋鈉含量高，建議不要配滷汁。以減重來說，選擇順序為水煮蛋優於炒蛋、奄列。

近來不時傳有台灣民眾搶蛋、囤蛋，楊斯涵表示，雞蛋常溫只能放7天至10天，冷藏2周內要吃完，冷藏時建議蛋尖端朝下，清洗乾淨避免沙門氏菌，要吃煮熟的蛋，不要生食。

在挑選雞蛋方面，楊斯涵說，建議選蛋殼光滑、無裂痕、有認證的蛋，年輕母雞產的蛋偏中小型尺寸，老母雞蛋較大顆，以同重量營養密度來看，年輕蛋比較足夠。至於紅蛋是否較白蛋營養？她認為僅差在雞品種、飼料不同，營養價值差不多。另外要注意，高度愈挺的蛋愈新鮮，愈塌或有異味的雞蛋建議不要吃。

按圖看7大方法辨別雞蛋新鮮度：

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按圖有睇輕鬆取蛋黃的方法︰

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