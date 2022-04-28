飲食熱話｜嫩豆腐一開盒縮水變皺變壞？網民：升級蜂巢豆腐附做法

豆腐給大家的印象是什麼？一定是嫩滑雪白吧！平時說要去超市買豆腐，一般都會聯想到滑捋捋的蒸煮豆腐，以及看上去稍為粗糙的硬豆腐。近日有網民就在討論區開Post，指自己一打開從超市買回來的蒸煮豆腐，發現嚴重「縮水」和出水，但聞起來卻沒變壞。網民最後總結出原因，蒸煮豆腐原來意外變了蜂巢豆腐！



有網民昨日在討論區開Post，以「嚿豆腐發生乜事？」為題，指自己在超市買了兩盒蒸煮豆腐，冷藏完一晚後，一揭開就見裡面大量出水，而豆腐就嫩滑不再，反而有點縮水狀態，豆腐也變得皺皺的。他說：「聞落冇變壞，有冇人知點解會咁？」

網民買的蒸煮豆腐，冷藏一晚後竟然「萎縮」，並大量出水。（圖片來源：連登討論區）

豆腐冰過後解凍 出水又縮水

豆腐變壞的話，通常一聞起來便有陣酸味，但樓主的豆腐完全冇變酸，他甚至試了一小口，味道一樣正常。到底為什麼會這樣？網民很快就得出了答案，指有可能是雪櫃太低溫，冷藏完又再回復室溫解凍，便變了蜂巢豆腐。不過，樓主便回應指，自己的雪櫃不算十分低溫，早前雪過豆腐一樣冇事，網民再推斷：「可能係舖頭冰過嚿豆腐，解凍返就會咁樣，拎嚟打邊爐口感幾好同會索汁！」

樓主於是煮了這盒豆腐來拌辣椒醬吃，確實有驚喜，吃起來果然很索汁、幾好食，並說：「一條友住為咗慳錢做地獄廚神，但係第一次意外自製蜂巢豆腐，多謝各位Ching嘅賜教。」又謂：「口感同蜂巢豆腐差唔多，好索味，雖然好醜但係幾正。」

蜂巢豆腐雖然不嫩滑，又佈滿洞洞，但吃起來索汁效果卻一流，是火鍋的人氣配料！（資料圖片/余曉彤攝）

今次意外地吃到蜂巢豆腐，網民也回覆：「執到啦你，間超市直接幫你整蜂巢豆腐！」「我平時買咗豆腐都會雪佢喺冰格，係就係醜樣但係就會變成蜂巢豆腐，好好食。」雖然大家現在也知道，豆腐低溫冷藏完再解凍會變蜂巢豆腐，但到底箇中是什麼原理？

請按下圖睇豆腐冷藏完為何會變蜂巢豆腐：

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今次樓主誤打誤撞把嫩豆腐變成蜂巢豆腐，不知又會否令你心動想自製蜂巢豆腐呢？畢竟外面要找蜂巢豆腐也不算常見，不如就試試自己整。這次「意外」用的是蒸煮豆腐，但到底硬豆腐或煎炸豆腐，又能做到蜂巢豆腐嗎？《香港01》記者就曾經實試過！

【入廚貼士】自製蜂巢豆腐3步驟 光滑豆腐為何變得又黃又多洞？

請按下圖睇硬豆腐、煎炸豆腐與蒸煮豆腐製成蜂巢豆腐的比較：

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