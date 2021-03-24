【豆腐食譜】家常菜甜品湯水蒸煮燜焗炸大全　百變豆腐15種做法

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-24 19:26

豆腐烹調方法多變，除了雞蛋、薯仔及番茄之外，豆腐的可塑性也十分高。前菜、小食、家常菜、甜品及湯水，令本來普通和呆板的豆腐變成美味的佳餚。以下集15種豆腐做法，包含蒸、煮、燜、焗、炸各適其式。

豆腐可炮製成五花八門的美食，15種豆腐做法，包含蒸、煮、燜、焗、炸各色其式。（資料圖片）

電飯煲烹調-電飯煲豆腐花

用上家家戶戶的煮食神器--電飯煲，大約30分鐘已經做好又香又滑的豆腐花，必成功5大貼士，1.用豆腐檔及豆品店買到的無糖豆漿，2.煮豆漿要夠滾，見豆漿的面層佈滿密集的氣泡，液體有張力拉扯，便差不多是85°C。3.快手撞入煮滾的豆漿，從較高處將熱豆漿撞入熟石膏粉水，不要慢慢流。4.豆漿倒入電飯煲後切勿攪拌，否則不能凝固。5.做好保溫，靜待30分鐘，豆腐花的凝固點約在85°C，因此保溫愈好愈易成功。

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電飯煲豆腐花食譜

煮- 豆腐芝麻湯圓

低脂、低糖及不黏牙的豆腐芝麻湯圓，對於小孩和老人家來說較易咀嚼。糯米粉口感一般較黏，對於牙齒衰退的長者來說，其實較難咀嚼或吞嚥。將軟豆腐代替部分糯米粉，製成糯米皮，湯圓口感依然軟滑。

豆腐芝麻湯圓 低脂低糖不黏牙

豆腐芝麻湯丸食譜

煎-免焗豆腐麻糬

用平底鑊煎麻糬麵包是另一番風味，此方法非常適合家裏沒有焗爐及氣炸鍋的朋友，入廚新手也能做到。用班戟預拌粉、嫩滑的絹豆腐，目的在於保持濕度及增加風味、油及糯米粉拌成大麵糰，再細分成高爾夫球大小的麵糰，在有蓋的平底鑊內，以慢火烘烤每面10分鐘，大功告成。

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免焗豆腐麻糬食譜

焗-豆腐野菜多士杯

取材自法式蛋批（Quiche），用更容易的方法達成滋味小食，雞蛋的質地與豆腐相似，同樣以嫩滑著稱，互相交替，方便蛋敏感人士可享用。用方包製成餅皮，令多士升級，有意想不到的驚喜，亦易成功。

豆腐野菜多士杯 豆腐變蛋批星級法式風味

炸-椒鹽豆腐

大牌檔、冬菇亭等熟食檔的風味，當中的椒鹽豆腐令人回味，皮脆肉嫩，製法不難，家廚手勢雖不及牌檔鑊氣，但為解饞與愐懷也能媲美。

大牌檔冬菇亭港式風味 難忘美味香脆可口簡單製

椒鹽豆腐食譜

氣炸-炸豆腐

用氣炸鍋代替油鑊，方便入廚新手，用硬豆腐、煎炸豆腐、雞蛋豆腐或板豆腐很易成功。切豆腐前先浸一浸鹽水，這樣有助排出更多水分。豆腐愈是乾爽，沾起炸粉才愈薄，使外皮更鬆脆。另外，等豆腐「反潮」，意思是上完炸粉後靜置5分鐘，讓炸粉跟豆腐黏得更貼，避免掉粉。

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日式湯-蜆肉豆腐味噌湯

日本人最愛的味噌湯，加入豆腐、昆布、不同蔬菜、菇類及海鮮，是喝不厭的味道。味噌湯煮法不難而且快速，選擇天然味噌，離火隔篩才加入味噌，免苦及營養流失，以赤白味噌混合煮，味道更佳。

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中湯-芥菜豆腐瘦肉湯

一年四季都適合的湯水有芥菜豆腐瘦肉湯，煲湯時間不長，材料配搭很好，適合各類人士飲用。溫性的芥菜、甘涼的豆腐，此湯消滯化痰，生津而不涼。

芥菜豆腐瘦肉湯消滯生津而不涼 一年四季都啱飲

芥菜豆腐瘦肉湯食譜

涼拌-皮蛋肉鬆豆腐

台灣料理常備菜，只需三種簡單食材，10分鐘便能拼湊大方得體的餐前小吃，皮蛋的甘香軟綿、豆腐的清涼嫩滑、肉鬆的惹味嚼口，進食時，必須一同放進嘴裡，缺一不可。

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皮蛋肉鬆豆腐食譜

快燜-素麻婆豆腐

20分鐘的家常菜，營養豐富，鮮嫩美味。麻婆豆腐是川菜代表，有豆腐、肉碎和辣椒，麻味由花椒而來，若是缺了花椒，便失卻了「麻」婆豆腐的精髓。不吃牛肉或豬肉，亦不想失色，可考慮用菇類代替，不單茹素者可享用，任何食客也可細味。

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素麻婆豆腐食譜

炒（鹹香）-鹹魚雞粒豆腐煲

鹹魚雞粒可成開胃煲仔菜，加豆腐吸收醬汁精華，成為開胃好下飯的鹹魚雞粒豆腐煲。用鹹香味強勁的馬友鹹魚，跟薑片及蒜蓉爆香，是一道令人感到滿足的煲仔菜。

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鹹魚雞粒豆腐煲食譜

炒（糖醋）-糖醋豆腐

糖醋多數用來炒排骨或者魚塊，今次想食清一點，以豆腐配糖醋，加埋三色椒，賣相色彩鮮艷。

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糖醋豆腐食譜

扒-滑蛋蝦仁扒豆腐

加入滑溜的豆腐及芡汁炒滑蛋，品嚐原汁原味，送飯最好！

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滑蛋蝦仁扒豆腐食譜

燒-紅燒豆腐

紅燒的要點是加入醬油和糖等，讓食材沾上啡色醬汁。一般來說，食材先煎、炒或炸至定型或半熟，之後加入醬汁燜煮一會至收汁，新手用板豆腐來煮最易控制。

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紅燒豆腐食譜

蒸-豉汁帶子蒸豆腐

急凍帶子要加豆腐，15分鐘做出低卡有營的下飯菜。

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【同場加映】完整無缺取出盒裝豆腐 輕鬆4步秒速將豆腐與盒分離

以下各圖實測取盒裝豆腐的四種方法及成功原理解說︰