豆腐食譜｜滷水豆腐浸過夜更入味 正確3步保存滷水汁非冷藏就得
豆腐食譜｜滷水豆腐製作過程簡單，比處理其他滷水肉類的時間更短更快，不過原來並非每一款豆腐都適合用來製作滷水豆腐，而且保存鹵水汁也不是直接放入冰格便可！
滷水豆腐食譜｜豆腐選哪款？
滷水汁是種萬用的調味汁，各種肉類、雞蛋、豆腐經滷水浸泡均成美味的滷水菜式，而且滷水可重複使用，當然煮的時間愈久愈入味。今次的滷水食譜選用的食材是鈣質豐富的豆腐，不過豆腐種類繁多，適合用作滷水豆腐的又是哪一款？
滷水豆腐最重要的當然愈入味愈好，因此必需選擇炸豆腐！炸豆腐本身經過油炸，令豆腐表面產生凹凸表面，增加其索汁能力，故對比用嫩豆腐，滋味倍升。若然不想選用油炸豆腐，建議用板豆腐較佳，硬身同時亦有凹凸表面，出來的效果與炸豆腐相似。
豆腐食譜｜少油版琵琶豆腐1招免先蒸後炸！哪種豆腐嫩滑易定型？
現時超市、街市的雜貨舖及藥材舖都有滷水料出售，因此購買滷水汁的材料是非常方便，不過烹煮過後的滷水汁又應如何保存才可以愈煮愈入味？事實上方法非常簡單。
請按圖看保存滷水汁步驟：
鹵水豆腐（煮／Boil）
3人分量 1級難度 15分鐘
材料：
炸豆腐2件
薑5-6片
水1公升
鹵水料1包（花椒、八角、月桂葉、甘草、桂皮、沙薑、小茴香、草果）
生抽50毫升
魚露50毫升
紹興酒50毫升
冰糖10克
鹽1湯匙
工具：
煲湯魚袋1個
做法：
1. 鹵水料先沖水，放入煲湯魚袋綁好。
2. 煲滾一鍋水，將炸豆腐汆水5分鐘，瀝乾備用。
3. 煲滾一鍋水，放入鹵水料及薑片煲30分鐘至1小時成鹵水膽。
4. 加入生抽、魚露、紹興酒、冰糖及鹽煮至滾起。
5. 放入豆腐，轉小火浸煮15分鐘。
6. 熄火，再浸15分鐘即成。
不失敗秘訣：
* 炸豆腐可用嫩豆腐取代，口感滑但索汁能力比炸豆腐弱。
* 如有時間可以將鹵水膽浸過夜，味道更佳。
* 浸煮豆腐時切忌大火，以免豆腐口感過老。
健康小貼士：
豆腐本身是高蛋白低脂食品，而硬豆腐之類的黃豆製品，因在製作過程中使用了硫酸鈣（石灰水），令鈣質含量大大提升，當中的鎂質亦有助維持骨骼健康。不過豆腐的嘌呤含量高，患有痛風的人需要控制食用分量。
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攝錄：詹郭敏
剪接：梁惠怡