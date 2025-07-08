豆腐食譜｜滷水豆腐浸過夜更入味　正確3步保存滷水汁非冷藏就得

豆腐食譜｜滷水豆腐製作過程簡單，比處理其他滷水肉類的時間更短更快，不過原來並非每一款豆腐都適合用來製作滷水豆腐，而且保存鹵水汁也不是直接放入冰格便可！



滷水豆腐食譜｜豆腐選哪款？

滷水汁是種萬用的調味汁，各種肉類、雞蛋、豆腐經滷水浸泡均成美味的滷水菜式，而且滷水可重複使用，當然煮的時間愈久愈入味。今次的滷水食譜選用的食材是鈣質豐富的豆腐，不過豆腐種類繁多，適合用作滷水豆腐的又是哪一款？

滷水豆腐食譜

滷水豆腐最重要的當然愈入味愈好，因此必需選擇炸豆腐！炸豆腐本身經過油炸，令豆腐表面產生凹凸表面，增加其索汁能力，故對比用嫩豆腐，滋味倍升。若然不想選用油炸豆腐，建議用板豆腐較佳，硬身同時亦有凹凸表面，出來的效果與炸豆腐相似。

豆腐食譜｜少油版琵琶豆腐1招免先蒸後炸！哪種豆腐嫩滑易定型？

滷水豆腐最重要的當然愈入味愈好味，因此必需選擇炸豆腐。

現時超市、街市的雜貨舖及藥材舖都有滷水料出售，因此購買滷水汁的材料是非常方便，不過烹煮過後的滷水汁又應如何保存才可以愈煮愈入味？事實上方法非常簡單。

請按圖看保存滷水汁步驟：

滷水豆腐食譜

鹵水豆腐（煮／Boil）

3人分量 1級難度 15分鐘

材料：

炸豆腐2件

薑5-6片

水1公升

鹵水料1包（花椒、八角、月桂葉、甘草、桂皮、沙薑、小茴香、草果）

生抽50毫升

魚露50毫升

紹興酒50毫升

冰糖10克

鹽1湯匙

工具：

煲湯魚袋1個

做法：

1. 鹵水料先沖水，放入煲湯魚袋綁好。

2. 煲滾一鍋水，將炸豆腐汆水5分鐘，瀝乾備用。

3. 煲滾一鍋水，放入鹵水料及薑片煲30分鐘至1小時成鹵水膽。

4. 加入生抽、魚露、紹興酒、冰糖及鹽煮至滾起。

5. 放入豆腐，轉小火浸煮15分鐘。

6. 熄火，再浸15分鐘即成。

不失敗秘訣：

* 炸豆腐可用嫩豆腐取代，口感滑但索汁能力比炸豆腐弱。

* 如有時間可以將鹵水膽浸過夜，味道更佳。

* 浸煮豆腐時切忌大火，以免豆腐口感過老。

健康小貼士：



豆腐本身是高蛋白低脂食品，而硬豆腐之類的黃豆製品，因在製作過程中使用了硫酸鈣（石灰水），令鈣質含量大大提升，當中的鎂質亦有助維持骨骼健康。不過豆腐的嘌呤含量高，患有痛風的人需要控制食用分量。



相關食譜：

【滷水雞腳食譜】晶瑩美味唔甩皮！膠原蛋白豐富護膚補腳骨！

滷水雞腳食譜

【滷水鴨舌食譜】浙江地道小食軟滑彈牙 方便滷水包15分鐘搞掂！

滷水鴨舌食譜

攝錄：詹郭敏

剪接：梁惠怡