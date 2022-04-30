減肥｜醫生靠拳頭飲食法兩年減58磅　高蛋白餐單改善脂肪肝降血壓

拳頭飲食法，你有聽過嗎？台灣一名醫生原來體重達99.9公斤，最終卻憑著這個方法，以及勤練肌肉等，成功於兩年間減去58磅，更改善了脂肪肝與高血壓等問題，重拾健康！



脂肪肝增肝癌機會11倍

脂肪肝是絕對不容小覷的健康問題，有指一旦你患上脂肪肝，患肝癌的機會將提高11倍，肝硬化的風險達18倍，即使是患心臟病的機率，都會因而提升。台灣電視節目《聚焦2.0》就請來朱志凱醫生，分享自己如何靠改善飲食和運動習慣，成功於兩年內逆轉脂肪肝的經歷！

朱志凱本身是一位專業的整形醫生，本身患有中度脂肪肝、高血壓，不知從何時開始，做任何活動都感到吃力，身體負擔很大，讓他意識到減肥的必要，「那時候很喘、很容易累、很常頭痛，不管做什麼活動，都會覺得特別辛苦，譬如說以前輕輕鬆鬆可以爬上樓梯、跑上跑下，現在覺得很吃力，然後我還要抱小孩，因為小孩還小，就覺得怎麼快要動不了，很辛苦！頭痛之外，我還有心臟不舒服，因為本來就有少許心律不正。」

朱志凱醫生分享他的減肥之路。（節目截圖：《聚焦2.0》）

每個菜式只吃一個拳頭大

最後，他透過「拳頭飲食法」，以及運動、練肌肉等，體重於兩年間由99.9公斤（約219磅）減至73.4公斤（約161.5磅），體脂率亦從26.8降至12.8！所謂拳頭飲食法，即是一餐裡面每個餸菜的分量，都約莫一個拳頭的大小，朱醫生解釋因為每個人的身高體重都不一樣，減肥所需的食用分量不能依劃一標準，因此建議根據自己拳頭大小來決定吃東西分量。

朱志凱醫生減肥前後的分別。（facebook，朱志凱）

請看下圖睇朱志凱平時午、晚餐的分量和食材類別：

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朱志凱指自己早餐一般吃兩隻蛋白和一杯齋啡，而以上的則是他的午、晚餐，一般晚餐都不吃澱粉，午餐就算吃都只吃糙米。從上圖來看，不知你能否看出什麼端倪？他的飲食習慣以低脂肉類為主，包括：三文魚、雞扒、魷魚等等，另外還有菇菌和深色蔬菜，包括：西蘭花、秋葵、菠菜等。他尤其強調即使吃飯都盡量食糙米，因為是抗性澱粉，「所謂的抗性澱粉，就是它吃到體內，比較不容易那麼快消化成單醣，因為血糖快速增加會容易累積成脂肪，儲存在肝臟，水喝不夠的話，代謝就會變慢。」也因此，他盡量多喝水，每日飲1800-2000毫升的水。

以上就是飲食部分的調整，而配合運動的話，當然就更能加快減肥效果了！

資料來源：《聚焦2.0》