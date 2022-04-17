減肥｜阻脂肪吸收助控油8種食物 椰菜花飯海帶豆腐粉絲湯飽住瘦
撰文：尹嘉蔚
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減肥永遠是聊得開的話題，追求漂亮的外型是其中一個原因。肥胖也容易致病，例如心臟病、高血壓及糖尿病等。適當合理的減肥計劃，避免吸收過量脂肪，或進食可阻隔油脂吸收的食物，令瘦身計劃可事半功倍。
市面有些標榜「解脂、阻脂、油切」的樽裝茶，用餐時一起飲用，有助阻隔油脂吸收，邊食邊飲水，自然能增加飽肚感，使食慾下降，熱量吸收隨之減少。台灣營養師余朱青在個人社交平台上分享8種有助於阻隔脂肪被身體吸收的食材。
按圖睇8種食物有助阻隔脂肪吸收及其卡路里︰
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1.青瓜
青瓜一直是減肥人士推薦的飽肚食物，青瓜「蔬果麵」加些少醬汁，在炎夏時享用可以「飽住瘦身」。
2.海帶
海帶和金菇、黑木耳一樣有十分豐富的水溶性纖維，吃拉麵及日本菜時多吃海帶阻脂吸收。
3.椰菜花、西蘭花
兩者同樣是高纖蔬菜，助腸道蠕動，而且高鉀，有助消水腫。
4.芽菜
芽菜、豆芽的膳食纖維卻很高，用來做配菜非常合適，吃火鍋、米線時先食芽菜墊肚，增加飽腹感。
5.粟米筍
粟米筍屬於蔬菜類，是阻脂及減脂吸收的良好食物。
6.金菇
金菇雖是菇菌，但水溶性纖維十分高，口感也像吃菜一樣，豐富的水溶性纖維增加飽足感，也可幫助腸胃蠕動。此外，金菇含菇類甲殼素及蘑菇殼聚等成份可抑制脂肪吸收。
7.黑木耳
黑木耳內含豐富水溶性纖維質增加飽足感。黑木耳用於熱炒或涼拌也是十分美味，用來打黑木耳汁，不要加糖，加杞子、紅棗來提味也成了可口的飲品。
8.硬豆腐
硬豆腐的蛋白質及鈣質豐富。豆腐有吸脂作用，而且容易產生飽足感，選傳統的硬豆腐、布包豆腐，不要選加工豆腐及百頁豆腐，免適得其反。
參考資料︰余朱青 營養師FB