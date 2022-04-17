減肥｜阻脂肪吸收助控油8種食物　椰菜花飯海帶豆腐粉絲湯飽住瘦

減肥永遠是聊得開的話題，追求漂亮的外型是其中一個原因。肥胖也容易致病，例如心臟病、高血壓及糖尿病等。適當合理的減肥計劃，避免吸收過量脂肪，或進食可阻隔油脂吸收的食物，令瘦身計劃可事半功倍。



除了飲茶，某些食物也助阻隔油脂吸收。

市面有些標榜「解脂、阻脂、油切」的樽裝茶，用餐時一起飲用，有助阻隔油脂吸收，邊食邊飲水，自然能增加飽肚感，使食慾下降，熱量吸收隨之減少。台灣營養師余朱青在個人社交平台上分享8種有助於阻隔脂肪被身體吸收的食材。

按圖睇8種食物有助阻隔脂肪吸收及其卡路里︰

+ 4

1.青瓜

青瓜一直是減肥人士推薦的飽肚食物，青瓜「蔬果麵」加些少醬汁，在炎夏時享用可以「飽住瘦身」。

【素食食譜】拍青瓜爽口涼拌夠方便 醬汁入味最緊要「拍」！

拍青瓜食譜

2.海帶

海帶和金菇、黑木耳一樣有十分豐富的水溶性纖維，吃拉麵及日本菜時多吃海帶阻脂吸收。

3.椰菜花、西蘭花

兩者同樣是高纖蔬菜，助腸道蠕動，而且高鉀，有助消水腫。

【素食食譜】炒椰菜花飯高纖低卡 飽肚無米飯

炒椰菜花飯食譜

4.芽菜

芽菜、豆芽的膳食纖維卻很高，用來做配菜非常合適，吃火鍋、米線時先食芽菜墊肚，增加飽腹感。

5.粟米筍

粟米筍屬於蔬菜類，是阻脂及減脂吸收的良好食物。

6.金菇

金菇雖是菇菌，但水溶性纖維十分高，口感也像吃菜一樣，豐富的水溶性纖維增加飽足感，也可幫助腸胃蠕動。此外，金菇含菇類甲殼素及蘑菇殼聚等成份可抑制脂肪吸收。

7.黑木耳

黑木耳內含豐富水溶性纖維質增加飽足感。黑木耳用於熱炒或涼拌也是十分美味，用來打黑木耳汁，不要加糖，加杞子、紅棗來提味也成了可口的飲品。

【素食食譜】涼拌沙葛黑木耳 酸辣清爽生津降血壓

涼拌沙葛黑木耳食譜

8.硬豆腐

硬豆腐的蛋白質及鈣質豐富。豆腐有吸脂作用，而且容易產生飽足感，選傳統的硬豆腐、布包豆腐，不要選加工豆腐及百頁豆腐，免適得其反。

【健康湯水食譜】豆腐馬蹄紫菜湯加薑驅寒 低脂減壓增強體質

豆腐馬蹄紫菜湯食譜

參考資料︰余朱青 營養師FB