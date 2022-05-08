端午節2022｜西米水晶糭食譜清熱消暑　早鳥優惠精選12款養生素糭

端午節將至，喜歡自己親手包糭應節的人已密鑼緊鼓籌備。最簡單的包糭方法用一塊糭葉、一條水草已可。最傳統的有鹹肉糭及梘水糭，而「素糭」已成為各大酒店及餅家用心開發的新產品，一來迎合素食市場和養生食療等風尚，二來有更多元化的口味供消費者選擇。趁早鳥期間，看全港養生「素糭」優惠。



糭不一定用糯米所做，其實用珍珠米或西米，也可搞搞新創意，製作獨一無二的個人口味。夏季炎熱，涼浸浸的西米水晶糭，就像甜品般令人甘之如飴，沁人心脾。

用1塊糭葉包成的西米水晶糭。（尹嘉蔚攝）

相比糯米製的，用西米感覺更清新不膩。用中火烚40-60分鐘，西米已熟。於熄火後也不用急於取出，善用餘溫進一步將水晶糭悶透，然後先放涼才享用，風味極好，即使放入雪櫃，也不用冷藏太久，否則西米會變硬。晶瑩透明的西米中，見甜蜜的紅豆餡若隱若現，或改用芋泥餡、栗蓉餡及蓮蓉餡等同樣精彩。

西米水晶糭，放涼後才享用，風味極好。（尹嘉蔚攝）

西米水晶糭食譜

精選養生素糭12款 酒店餅家早鳥優惠

製作較健康的糭，用蓮子、冬菇和板栗便可代替金華火腿、臘肉和鹹蛋黃等加工食品，有助減低鈉質含量、脂肪及熱量；亦可用眉豆、紅豆、藜麥、紅米及大麥等取代部分糯米，提高膳食纖維的含量，增加飽腹感和維持腸道健康。



帝苑酒店 - 日本沖繩黑糖紫薯蓉紫米粽、八寶糭

日本沖繩黑糖紫薯蓉紫米糭 （$168），用上香甜軟糯的紫米，加入高抗氧化的紫薯，配沖繩黑糖，香甜又具嚼勁。八寶糭（$178），集合栗子、銀杏果、蓮子、芋頭、燕麥米、紅豆、綠豆、花生及紅藜麥等美味材料，配上煙韌的糯米，豐富的口感層出不窮。

早鳥優惠︰5月20日前購買享85折，酒店網站預訂。

換領日期︰2022年5月20日 - 5月30日。

帝苑酒店，日本沖繩黑糖紫薯蓉紫米粽 ($168)。（圖片提供）

帝港酒店集團（帝都、帝京、帝逸酒店及Royal Delights） - 羊肚菌金栗新豬肉糭、松茸桂圓薏仁糭、桂花藜麥甜豆糭

特色端午糭子組合「三色有機養生糭」 （$195），包括羊肚菌金栗新豬肉糭、松茸桂圓薏仁糭及桂花藜麥甜豆糭。羊肚菌金栗新豬肉糭，選用純植物成份的新豬肉，其配方來自豌豆、非基改大豆、冬菇及米，味道及質感能與真豬肉媲美。松茸桂圓薏仁糭，挑選雲南松茸及甘甜的桂圓，加上薏仁、綠豆、靈芝菇、糯米及香菇醬包成充滿菌香的素糭。桂花藜麥甜豆糭，集合營養豐富的五色雲豆：紅腰豆、大紅花豆、大白雲豆、黑豆及白奶花豆，及有機三色藜麥製作而成，陣陣桂花香，味道怡人。

早鳥優惠︰5月20日前$195（原價$228），5月30日前$205，酒店網站預訂。

換領日期︰2022年5月15日 – 6月3日。

帝港酒店集團，「三色有機養生糭」包括羊肚菌金栗新豬肉糭、松茸桂圓薏仁糭及桂花藜麥甜豆糭 ($195)。（圖片提供）

港島香格里拉- 夏宮六十年陳皮紅豆糭、九龍香格里拉 - 羊肚菌皇木耳什錦五穀糭子

港島香格里拉-夏宮的六十年陳皮紅豆糉（$318），選用帶有自然橘香、彌足稀有的六十年矜貴陳皮，配紅豆入饌，清而不膩，並有健脾養胃之效。而九龍香格里拉-香宮的羊肚菌皇木耳什錦五穀糉子（$228），五穀米盡收野菌的精華，菌香四溢。

未設優惠，酒店網站預訂。

港島香格里拉換領日期︰2022年5月18日 - 6月2日

九龍香格里拉換領日期︰2022年5月15日 - 31日

逸東酒店 - 八寶薈萃新豬肉素裹蒸糭

逸東酒店（Eaton HK）米芝蓮一星食府逸東軒推出八寶薈萃新豬肉素裹蒸糭$220（原價$258），用上全植物性食材新豬肉，並配八寶食材，包括日本花菇、紅腰豆、栗子、花生、蓮子等材料製成，陣陣竹葉清香和豆香，味道清新。

早鳥優惠：4月29日 - 5月15日，享正價85折，酒店網站預訂。

換領日期︰2022年5月27日 - 6月3日

逸東酒店，八寶薈萃新豬肉素裹蒸糉（$220）。（圖片提供）

香港東涌世茂喜來酒店 - 20年陳皮紅豆鹼水糭

香港東涌世茂喜來酒店- 采悅軒，推出精製陳皮紅豆鹼水糭（$126），選用存期足二十年的上等陳皮，配搭綿軟的紅豆蓉餡，口感幼滑，陳香醇厚。

早鳥優惠：即日至5月12日前預訂，可享七五折，酒店網站預訂。

換領日期︰2022年5月20日 - 6月2日

香港東涌世茂喜來酒店 ，20年陳皮紅豆鹼水糭（$126）。（圖片提供）

黃金海岸酒店 - 八寶糭

八寶糭（$138）由八種含豐富纖維的材料巧製而成，包括栗子、銀杏、蓮子、芋頭、燕麥米、紅豆、綠豆、花生、紅藜麥等，減油膩同時增營養，適合追求健康的消費者。

優惠：由即日至2022年6月3日，購買滿10隻端陽糭或以上享九折；購買20隻或以上獲八五折，酒店網站預訂。

換領日期︰2022年4月30日 - 5月29日

黃金海岸酒店 ，八寶糭（$138）。（圖片提供）

香港W酒店 - 豆沙鹼水糭

星宴中餐廳，精製豆沙鹼水糭$102.4（原價$128），軟糯煙韌的糭子，包裹甜蜜的豆沙餡料。

早鳥優惠：2022年5月9 - 31日享八折，酒店網站預訂。

換領日期︰2022年5月18日 - 6月3日

香港W酒店，豆沙鹼水糭（$102.4）。（圖片提供）

蘇太名醬 - 桂花紅豆鹼水糭

「蘇太名醬」炮製的桂花紅豆鹼水糭$52（原價$58），以桂花帶出香味，豆沙作配入口軟綿。

到店自取︰2022年5月30日 - 6月3日，取貨前三天致電取貨點預留貨品，門市中環、灣仔、九龍城。

Green Common - 牛肝菌新肉絲素鹹蛋黃糭、五香新豬肉藜麥素糭

植物性食材製成的牛肝菌新肉絲素鹹蛋黃糭（$69）及五香新豬肉藜麥素糭（$69），兩款純素糭分別以新豬肉及新肉絲取代真肉，含0克反式脂肪及0毫克膽固醇，飽和脂肪更比傳統鹹肉糭低85%，及無添加味精及防腐劑。

優惠：即日起至5月31日，於Green Common 門市或網店購買現金券，享「買$800送$200」及「買$450送$50」，現金券適用於購買任何節日產品。素糭即日起預售，官網預訂。

換領日期︰2022年5月16日 - 5月30日

Green Common ，牛肝菌新肉絲素咸蛋黃糭、五香新豬肉藜麥素糉（$69）。（圖片提供）

奇華餅家 - 八寶糭

八寶糭（$65）中的八種食材膳食纖維豐富，包括了超級食物藜麥、養心安神、消暑除熱之效的麥米，同時集合可補脾、養神、清熱、明目、促氣血液循環等功效的蓮子、綠豆、紅豆、栗子、珠豆花生、銀杏等巧製而成，口感豐富有嚼勁。

門市優惠：即日至6月3日，享八折，在奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 購買任何「五月糭」或「五月糭禮券」滿$80，即獲送贈$20現金禮券乙張。

奇華八寶糭（$65）。（圖片提供）

翠亨邨 - 養生珍菌竹笙淮山糭、黃金柑桔糭

為響應素食文化，推出「鴛鴦素薈」套裝$188（原價$218），養生珍菌竹笙淮山糭，以雲南出產的珍貴羊肚菌及黃耳入饌，菇菌清香與荷葉香配搭，加入竹笙、淮山及高纖藜麥，口感豐富。至於，黃金柑桔糭的豆沙餡料特別加入柑桔茸產成，配以蜜味柑桔醬，散發淡淡的果香。

「鴛鴦素薈」套裝 - 養生珍菌竹笙淮山糭．黃金柑桔糭各一。

早鳥優惠：禮券發售由即日至5月29日，優惠價$188，指定電子支付工具優惠價$178（支付寶香港、WeChat Pay HK、八達通付款；於Mira eShop使用支付寶香港或WeChat Pay HK付款），門市及Mira eShop有售。

換領日期︰2022年5月20日 - 6月1日

翠亨邨，「鴛鴦素薈」套裝（$178起） - 養生珍菌竹笙淮山糭．黃金柑桔糭各一。（圖片提供）

健康食糭7大建議

雖然素糭的食材較為健康，不過過量食用，也有致肥及食滯的風險，「全城減鹽減糖行動」就有食糭的7大建議，關注肥胖及營養陷阱的人士可以留意︰