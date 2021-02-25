消滯飲品｜聚餐大魚大肉致飽滯不適？必備5種飲品解油膩助消化

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-25 15:02

每逢節日或是慶祝活動，不免會大魚大肉，且飲食多為油膩、煎炸的食品，吃完不只滿肚子油膩也會影響消化能力。說到去油解膩你第一個想到的是什麼呢？以下介紹5種飲品對解油膩助消化都有幫助！

▼5種飲品解油膩助消化（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 茶類



在中醫的理論，茶有利尿、解渴、消氣助消化的功效，在大餐後適量飲用可有助於消脂。且茶類含有豐富的「兒茶素」，具有抗氧化、提高新陳代謝等功效，其中以烏龍茶為最佳解油膩消脂的代表，其餘像是普洱茶也可幫助消食及去膩的效果。



但有貧血症狀、處於月經前後女性、腸胃問題者，應盡量避免飲用。一般人一天的攝取量也不宜超過600C.C.，避免咖啡因攝取量過多，造成心悸、頻尿、失眠等現象。

2. 食用醋



食用醋內含的氨基酸，可分解體內脂肪，也可達到助消化的作用。

3. 山楂茶



在中醫理論中，山楂屬味酸帶甘、性微溫，可以降血脂和血壓，對預防心血管疾病有益 ; 更含有20％的粗纖維可促進腸道蠕動。

4. 蜂蜜檸檬水

水是人體最佳促進新陳代謝的飲品，加上檸檬富含維他命C，再加點蜂蜜調味，就可以讓原本無味的水，變得香甜有味道讓人願意想喝，進而增加水的攝取量，來維持人體運作系統。

5. 酸梅湯

酸梅湯中的原料有烏梅、山楂、陳皮，都是可以幫助消除體內多餘油膩，而且陳皮也可以有效抑制剩餘的糖轉化成脂肪。

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花生眉豆木瓜雪耳湯︰消滯、去濕、健脾、潤肺。

花生眉豆煲雞腳，素湯水大可以用雪耳取締，雪耳蘊藏豐富的植物膠原蛋白，有滋陰潤肺的功效。此湯可去濕健脾，潤肺消滯。一周可飲1至2次。適合一般人飲用，患有痛風症人士卻不宜。

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南瓜大蒜湯︰助消化、整腸、防腹瀉、補脾、益氣、暖胃。

此湯有助整腸消滯，加強脾胃消化吸收，是行氣保暖及增強體質的湯水，可補中益氣，可以一星期飲用一次，怕蒜味的人士不宜。脾胃虛寒及牙病患者不宜多吃蜜棗，而有宿疾便秘及糖尿病者慎食蜜棗。

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