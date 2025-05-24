端午節包糉｜新手包糭3簡易方法　1塊糭葉都包掂！健康吃糉7原則

端午節，糭節，買糭吃糭，小心糭的熱量高，勿因美味太貪吃，吃胖或吃滯皆不利健康。新手包糭，有3款建議，用1塊葉或5塊葉包成三角，自用或送禮；也可用「竹碗法」製枕頭裹蒸糭，自作自食。



用1塊糭葉包成的水晶西米糭。（尹嘉蔚攝）

新手包糭，有以下這3款︰包括頗是新潮、輕盈及「涼浸浸」的水晶西米糭，傳統細細隻、精巧別緻的鹹肉糭，還有扮裹蒸糭的XO醬竹葉飯。

水晶西米糭

【水晶糭食譜】西米水晶糭晶瑩剔透 省時省能源易做又易包！

那時，我學懂了用簡單的方法包糭，而且非常成功，心情極為雀躍。由「唔識學到識」， 傳統手藝「搵葉嚟包米， 真係有智慧」。於是包糭又包糯米雞，前者用竹葉，後者用荷葉。其實改改想法，糯米雞跟糭也有異曲同工之妙。

「搵葉嚟包米」，糯米雞又好，糭又好，也是傳統手藝的結晶。

但學懂了包糭，還是覺得自己頗有手藝，自用或送禮亦可。相比糯米製的，用西米感覺更清新不膩。用中火烚40-60分鐘，西米已熟，先放涼後才享用，風味極好，即使放入雪櫃，也不用冷藏太久，否則西米會變硬。晶瑩透明的西米中，窺見紅豆餡，也可改用芋泥餡、栗蓉餡及蓮蓉餡等，悉隨尊便。

水晶西米糭，放涼後才享用，風味極好。（尹嘉蔚攝）

第一次包糭，兩塊糭葉，一條禾稈草，比想像中容易！不用浸米，不用醃肉，幾樣材料即買、即興、即做、即食，有效率又好玩，尤其拆開糭葉的剎那，晶瑩潤澤的西米糭完整地包裹住紅豆餡，甜蜜的感動油然而生。

西米水晶糭食譜

鹹肉糭

【蛋黃鹹肉糭食譜】簡易包糭法 5塊糭葉包搞掂！

純純的為家人朋友送上節日的祝福，用5塊葉包成的蛋黃鹹肉糭，一件豬腩肉、一隻鹹蛋黃、一隻冬菇、幾粒蝦米，當然有主角糯米及去皮綠豆。

用5塊糭葉包成的蛋黃鹹肉糭。（李啟康攝）

豬肉需用鹽醃一晚再沖洗，冬菇用豉油、糖醃2小時，糯米浸一小時便足夠，並加點鹽調味，冬菇最好浸一晚，吸飽水更易煮腍。

鹹肉糭食譜

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XO醬竹葉飯

【XO醬竹葉飯食譜】素食枕頭糭飄香 水與糯米要懂黃金比例

輪到扮裹蒸糭的XO醬竹葉飯，說成「扮」，因為當年不懂包糭，但接了指令要包糭分享食譜，因此以包禮物的方法，找個方形器皿，裝起及裹起有豐富餡料的糯米飯，草繩都免了，用杯蓋壓住封口位蒸熟。謹記要找耐熱的器皿！記憶猶新，當時蒸竹葉飯的玻璃碗，因受不了高溫，齊口「一開為二」破得瀟灑。為免生意外，切記用耐熱的工具。

「枕頭糭」用「竹碗法」製作，其實它是XO醬竹葉蒸飯，這不像裹蒸糭嗎？（歐嘉樂攝）

這隻枕頭糭用「竹碗法」製作，或者是貽笑大方，但簡單環保，新手必成功能製。記得先將糯米浸泡一晚，或至少5小時以上，等糯米吸飽水分，再隔水蒸熟約1.5小時。墊下的竹葉蓆為親手DIY，將竹葉剪成一條條交錯編織。

XO醬竹葉飯食譜

糭有健康食法，點擊下圖有「全城減鹽減糖行動」的食糭7大建議，關注肥胖及營養陷阱的人士可留意︰

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1.一份253克的鹹肉糉有455千卡，若果當正餐進食，應以一份為上限。

2.鹹肉糉由高脂的五花腩和臘肉組成，一份253克的鹹肉糉有17克脂肪（約4茶匙油）。每隻鹹肉糉（253克）佔成人每天總脂肪攝取量約三成，建議去除脂肪才進食，減少脂肪的攝取。

3.部分鹹肉糉有高鈉加工食品，例如金華火腿、鹹蛋黃和臘肉，只宜淺嘗。過量食用高鈉食品會增加患上高血壓的風險。

4.糯米黏性高，3/4碗糯米飯的熱量已等於一碗白飯（約220千卡），宜控制進食分量。

5.鹼水糉的脂肪含量較鹹肉糉低，但糯米成分偏多。鹼水糉與鹹肉糉的熱量其實相距不大，當正餐進食也應以一份為上限。

6.糉的膳食纖維較低，建議額外加一碟焯菜，增加膳食纖維和飽腹感。

7.蘸豉油或砂糖吃糉，均會提高脂肪攝取量，宜減少使用調味料。

參考資料︰「粽」要有「營」