棉花糖冷知識｜無印棉花糖未開封亦縮小！教授揭2原因教如何還原?

MUJI其中一樣人氣產品是大大塊又長方形的棉花糖，藝人盤菜瑩子（柯驛誼）上周都買了一大包回去，在冇開封的情況下，一周後棉花糖嚴重「縮水」，變成叮叮糖大小！有無印前員工留言回覆，解釋這件事經常發生，記者就訪問了精通食物科學的教授解釋箇中原因。到底棉花糖要如何延長保質期？縮小了的棉花糖又能回復原狀嗎？



不知道大家有沒有看過浣熊「洗棉花糖」的短片？話說日本有浣熊很愛把什麼都拿到水裡洗一洗，有次就拿了棉花糖，結果棉花糖在水裡原塊「消失」，人類當然知道是因為棉花糖已融化，可憐小浣熊四處找都找不著，一臉傻眼的可愛模樣治癒不少網民。

按圖看浣熊「洗棉花糖」：

棉花糖未開封 一星期後縮小變叮叮糖

棉花糖原來不用放入水裡也會變形！藝人盤菜瑩子日前就在IG Story開問答，她問：「想問有冇人試過買MUJI棉花糖，擺咗一星期變咗咁樣？」原來她買的棉花糖，從一大塊縮水成叮叮糖般大小，她強調：「我係冇開封㗎！」有網友更回覆：「我試過直頭冇咗，得返個未開嘅吉袋。」相信大家遇到這種情況一定都會像浣熊般傻眼，盤菜瑩子問：「棉花糖真係空氣？」

請按下圖睇棉花糖的前後變化以及網友分享：

盤菜瑩子表示，自己很想知道原因，還電郵至無印問個究竟。（Instagram：myth.keiko）

無印前員工：天氣潮濕曾令原批貨縮小

不少熱心的無印前員工及網友都有作出解答，指棉花糖縮小是因為天氣潮濕所致，而確實上星期日日都落雨，濕度也是極高，因此盤菜瑩子開了抽濕機，並把棉花糖放在櫃裡，還是出現這種情況，有網友回答：「因為天氣潮濕容易受潮，所以海外店係季節限定冬天先有。」沒想到原來棉花糖不是四季都食得！

請按下圖睇更多盤菜瑩子與無印前員工的對話：

教授：2個可能令棉花糖吸濕縮小

記者就此事訪問香港科技大學化學及生物工程學系高級講師劉元帥教授，精通食物科學的他，先從棉花糖的主要成分講起：「成分包括蔗糖（逐漸被玉米高果糖漿取代）、蛋白、明膠，加上其它少量色素或者調味劑組成。」而棉花糖的製作過程，是將加熱的糖漿一邊倒入蛋白液，一邊快速攪拌，打發很多氣泡。蛋白負責與空氣形成氣泡，而糖除了甜味，也幫助鎖住氣泡。另外，明膠單獨加熱溶解後，也一邊加入、一邊攪拌，形成網狀結構，冷卻後可以進一步穩定蛋白與糖形成的疏鬆氣泡結構。他總結：「所以，在棉花糖中，80%的重量是糖。但如果按體積計算，80%是空氣。」

至於棉花糖為何會縮小，劉教授說：「棉花糖未開封並正常保存（無吸濕或者擠壓），不會縮小。但是如果袋子漏氣，或者最初包裝時候有水氣，棉花糖會吸濕變小，原因是水氣破壞了明膠以及糖形成的網狀結構，令棉花糖坍塌，所有固體聚集到一起，硬邦邦的，類似叮叮糖。」而天氣潮濕的日子，確實比乾燥的日子更容易發生這種情況。

盤菜瑩子開封棉花糖後，撕開了一會，已經佈滿水珠，證明天氣確實潮濕。（Instagram：myth.keiko）

1招延長棉花糖保質期

不過，對於有網友指自己的棉花糖試過憑空消失，教授就說不太可能：「不管在多麼惡劣的條件下，糖、蛋白以及明膠都不會憑空消失的，只是體積變小而已。」可有方法令縮小了的棉花糖再次膨脹起來？教授就回答：「將縮小了的棉花糖重新溶解、加熱，打發，冷卻後，理論上有可能重新膨脹，但未必能復原到最初大小。」

不少網民都表示棉花糖保質期短，即使是獨立包裝及未有拆封，在潮濕天氣下還是容易縮水，最好一、兩天內食完，到底有沒有方法可延長保質期？劉教授說：「如果要延長保存期，先放入密實袋，然後在雪櫃冷凍或者冷藏。」雖然最好還是盡快吃完，但萬一真的吃不完，各位下次就試試這個方法吧。

香港科技大學化學及生物工程學系高級講師劉元帥教授（香港科技大學）