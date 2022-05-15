烏冬冷知識｜包裝烏冬有酸味屬正常？專家揭1種成分作怪教1招去酸

非急凍的包裝烏冬仍未過食用期限，但烹煮後卻有酸味？食物並非變質，專家解釋原來是一種成分作怪！若然想去除烏冬這陣酸味，又該如何處理？

攝影：余曉彤



包裝烏冬帶有酸味屬正常？

烏冬是常見的麵食，坊間分別有急凍、非急凍及鮮烏冬出售，不過在3類的包裝烏冬中，非急凍的常常帶有陣陣微酸味，如果是烹煮湯烏冬的話，此酸味更會「污染」湯底，令整碗麵變得酸酸的，讓人卻步。早前Facebook群組「香港即食麵/杯麵分享群組」亦有網民分享對非急凍烏冬的看法，普遍指烏冬帶有酸味、部分甚至打開包裝已嗅到酸味，令人難受。

包裝烏冬有酸味原來是當中的添加劑作怪。

記者到超市細看不同牌子出產的非急凍烏冬，發現食物成分表均標示含有酸度調節劑或是乳酸，向香港高等教育科技學院食品與健康科學學系蔡少薇博士查詢後，發現烏冬的酸味正正來自酸度調節劑、乳酸，因此烏冬帶有酸味屬正常。

記者到超市細看不同牌子出產的非急凍烏冬，發現食物成分表均標示含有酸度調節劑或是乳酸。

酸味來自添加劑 抗菌延長保鮮期

蔡博士指酸度調節劑是食物添加劑之一，可以調節或控制食物的酸鹼度（pH），抑制微生物細菌生長，代替防腐劑作保鮮之用，提高食物安全及延長食物保質期。

常見的酸度調節劑有 「E270」Lactic acid (L-, D- & DL-) 乳酸，主要用作酸度調節劑。另一個是「E325」Sodium lactate 乳酸鈉，除了用作酸度調節劑有防腐作用外，也用作抗氧化劑（防止氧化減少變色變壞）；水分保持劑（控制食品中的水分活度，提高穩定性，減少微生物活動，同時保持食品的濕潤和安全，從而延長保質期)）和增體劑。

產品成分表上看到的酸度調節劑編號，「E」字頭的編號代表為歐盟核准，可安全食用。

按圖看不同品牌成分標籤：

去除烏冬酸味方法

由於酸味來自酸度調節劑，非急凍烏冬帶有酸味是無可避免，有網民建議此類烏冬拌芝麻醬或沙爹醬食用，最能蓋過酸味。而蔡博 士建議先用沸水灼一下烏冬，煮烏冬的水倒掉或烹煮後可用水沖洗一下，以減少酸味；湯底亦應分開煮。

若想減少酸味，建議先用沸水灼一下烏冬，煮烏冬的水倒掉。（資料圖片）

事實上，不止包裝烏冬帶有酸味。記者查看相近包裝麵食的成分表，以下圖的「壽桃牌幼滑鮮米線」為例，可見亦含有酸度調節劑，烹煮後也會出現帶有酸味的情況。蔡博士指若想減少酸味，建議消費者可仔細看看食品標籤上配料成分，或者選擇不含酸度調節劑的包裝烏冬，如急凍烏冬。

若是保存在室溫的麵食，生產商都會用酸度調節劑等食物添加劑來提高食物安全及延長食物保質期。