砂糖冰糖片糖6類糖色香味各不同　大廚教燜醃燉用邊種？1類最香濃

砂糖、冰糖、片糖、黃糖、紅糖等，還有麥芽糖，明明全部都是甜，全部都是糖，為什麼有些特定情況下，只能用某一種糖？燉燕窩為何要用冰糖？平時醃肉又能用黃糖嗎？《香港01》「01教煮」記者就請教了大廚雷啟裕師傅，讓他來講解一下6種常用糖的分別。



糖是什麼？

糖是什麼，先有個最基本的概念，雷師傅說，白糖、冰糖、片糖、黃糖和紅糖都是由蔗糖提煉成，分別在於純度高低。至於麥芽糖，則是用小麥製成，以下將逐一講解它們的特性、用途及適用菜式。

（左起）片糖、冰糖、黃糖、麥芽糖、白糖、紅糖，各有特性和用途。（鄧穎琪攝）

６大類糖

1. 白糖（砂糖）：易溶百搭 醃肉炒餸整甜品

白糖是蔗糖的精煉糖，日常在廚房煮食最常用的一款，它幼細、透明、晶瑩通透，而且甜度夠又易溶解。

白糖。（鄧穎琪攝）

用途：日常快炒的餸類、醃肉及整甜品

菜式：基本上什麼都可以，例如你數得出的家常菜，西芹炒斑球、油鹽水花甲等等。

醃肉最基本的調味料，就是白糖。（資料圖片）

2. 冰糖：溶點高甜度低 宜燜煮燉

冰糖味道清甜，其顏色微黃，不會太深，即使你煮的餸菜顏色偏雪白，用冰糖也不會太大影響。由於冰糖分子比較大，溶點高而甜度相對低，因此適合煮一些需要較長時間烹調的食品。

冰糖。（鄧穎琪攝）

用途：燜煮類餸菜、燉甜品

菜式：燜牛腩、蓮子百合糖水、冰糖燉燕窩

冰糖適合加到需時燜煮的菜式，如：燜雞翼、牛肋條、牛腩。（資料圖片）

冰糖清甜，用來燉甜品也很適合。（資料圖片）

【雞翼食譜】檸檬冰糖雞翼沾滿醬汁 酸甜開胃最啱初夏享用

【甜品食譜】冰糖燉梨配紅棗桃膠潤肺美顏 30分鐘電飯煲煮夠簡單

3. 片糖：大塊顏色偏深 可煲中式糖水調醬汁

至於片糖、黃糖、紅糖等，顏色較白糖與冰糖為深，雷師傅說其實這三者十分接近，但片糖最淺色、黃糖深些少，紅糖已接近黑色；至於價錢方面，由低至高是片糖、黃糖、紅糖。

片糖比較大塊，顏色偏橙、偏深色。

片糖。（鄧穎琪攝）

用途：整較深色的醬汁、煲中式糖水

菜式：咕嚕肉、中式牛柳、番薯糖水

片糖常用於中式醬汁，雷師傅以前曾示範過咕嚕肉做法，當時就用了片糖製作醬汁。（資料圖片）

雷師傅整的咕嚕肉。（資料圖片）

【咕嚕肉食譜】主廚親授香脆秘技 教你調出百搭糖醋汁

【番薯糖水食譜】老薑養生驅寒暖身 簡易秋冬中式糖水

4. 黃糖：香味濃 宜製甜品

顏色較深，有焦糖味，甜味食起來舒服順喉，香味都特別強。不過由於黃糖比白糖貴，一般都不會用來煮餸，最為人熟悉的用途應該是配豆腐花。

黃糖。（鄧穎琪攝）

用途：甜品

菜式：豆腐花、糖不甩、黃糖糕

大家最熟悉黃糖的食法，當然是配豆腐花！（資料圖片）

【豆腐花食譜】豆腐花清熱潤燥 石膏粉有益無害原來是中藥？

5. 紅糖：香味甜度最強 深色甜品最啱

紅糖的特性大致跟黃糖相若，一樣有焦糖味，但甜度、香味再重一些，故此價錢最貴。此外，它的顏色最深，已去到有點接近黑糖，適合做深色甜品。

紅糖。（鄧穎琪攝）

用途：適合做深色甜品

菜式：紅糖年糕

一般年糕會用砂糖、冰糖、蔗糖等，但有時會用紅糖，顏色更深。（資料圖片）

6. 麥芽糖：黏硬挺身 上皮香脆難以取締

最古法的麥芽糖是來自小麥，並不是蔗糖，這亦是它跟以上5種糖最大的分別。麥芽糖很黏、很硬，除了夾餅乾製成麥懷舊小食麥芽糖餅外，少量粵菜上皮也會用得著。以炸子雞上皮為例，由於麥芽糖質地「企身」、硬身，溶化及水分蒸發後，雞皮就會硬和脆，因此，若想上皮的話，不宜用糖水和糖漿取代。

麥芽糖。（鄧穎琪攝）

用途：整醬汁、上皮

菜式：叉燒、炸子雞

整叉燒要「上皮」，把麥芽糖開水，混合其他醬料，像是為叉燒裹上一層糖衣，色澤更美觀。（資料圖片）

（資料圖片）

【氣炸鍋食譜】自製燶邊蜜汁叉燒話咁易 香脆多汁氣炸煎焗一樣掂