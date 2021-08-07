蔬菜保鮮｜椰菜怎樣保存能放最久？網友揭多做簡單1步驟可放十日

椰菜（又稱高麗菜）是餐桌上常出現的家常菜，因為料理方式多變，且味道可口，但不論是買整顆或半顆，因份量大需分餐煮食，最令人苦惱的便是「如何保鮮」的問題。對此，有一位網友分享，自己買了椰菜回家之後的「保鮮妙招」，只要在冰入冷藏前多這步驟，就可以讓椰菜放到第10天依舊新鮮。



網友分享多做「1步驟」椰菜可放十日（按圖看清👇👇👇）

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原PO在Facebook社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文分享，自己疫情期間在賣場大量購買蔬食或訂購蔬菜箱，到貨後第一件事，就是把它們通通擦乾後放入密實袋（夾鏈袋），再放入冷藏，他也強調，「保鮮效果超好，每餐就可以做出不同變化的料理」。

從原PO分享的照片上可見，雪櫃中塞滿一包包夾鏈袋裝好的食材，不但整齊美觀，且在需要料理時一次拿一包出來就好。他也補充道，近日因為菜價波動，感謝這半顆梨山椰菜，第10天了還是非常新鮮，更分享「切絲泡冰水後，一半拿來煎全家人的大阪燒，另一半來配日式炸豬排，邊看中華隊出賽東京奧運，邊享受美食，刺激又滿足」。

此文一出，網友紛紛回應「超讚的啊！最喜歡這種無壓力的食材保存術」、「我也要這樣弄！」、「有用跟沒用真的很明顯」、「這袋子真的不錯用。我把空心菜跟綠花椰放進去，一星期依然新鮮翠綠，都沒有任何的變黃哦」、「超級贊同，我是在這個社團看到朋友分享這個鎖鮮袋很好用，就去買了一份回來使用，發現效果真的超級好。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】