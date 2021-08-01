水果保存｜水蜜桃易爛放不久？網友傳授保存妙法「延長三周壽命」

香甜多汁的水蜜桃，產季正逢夏日，是消暑解渴的一大好選擇。不過甘甜的水蜜桃十分嬌嫩，擺一下就很容易熟透爛掉，保存上相當困難。最近日本就有網友，分享一招能夠延長保存的小技巧，讓人隨時都能品嚐到美味的水蜜桃。
▼水蜜桃保存妙法（按圖看清！）
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根據日本媒體《grape》報導，日本網友「引地洋輔」最近在Twitter上分享，表示在水蜜桃成熟後，只要以錫紙（又稱鋁箔紙）密封包好，放在雪櫃中的蔬菜間，就能延長水蜜桃的壽命10天到2周，甚至3周都有可能。
引地洋輔還表示，如果沒有錫紙，用保鮮膜也是選項之一。不過由於水蜜桃表皮上帶毛的關係，和保鮮膜不太搭，因此錫紙是優先選項。當然，早點趁新鮮時品嚐，絕對是不二法門。
引地洋輔最後補充，水蜜桃其實不耐低溫，大致在20度可以保存。一般直接放冷藏，對水蜜桃來說其實太過寒冷。而夏天常溫經常超過30度，所以放在一般室內也不太適合。因此，再包上錫紙，放置在雪櫃蔬菜間的作法，是最剛好的溫度。
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請按圖看詳盡解答，了解鑒別又甜又美味的水蜜桃方法及背後成因︰
1.看形狀
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2.看顏色
形狀是鑒別重點，其次要觀色。雖然每個水蜜桃的顏色相約，若然在對比之下，會發現一些水蜜桃特別粉紅；一些泛斑點帶微黃，那樣子的水蜜桃會更鮮甜可口？
請點擊以下各圖了解︰
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3.看溝的深淺、4.看絨毛
淺溝、深溝也有講究，水蜜桃中央凹陷的隙縫，原來也可鑒定水蜜桃是否夠成熟和甜度夠高。是深溝的較成熟？或是淺溝的更嫩肉美味？
請按圖了解石部先生的講解︰
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】