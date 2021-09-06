入廚貼士｜煎炸防彈油只需1種調味料　炸豬扒炸雞酥脆多汁12貼士

煎炸食物香脆可口，不過往往在煎炸時遇到彈油的情況，若不小心或會被彈起的滾油弄至灼傷。難道每次煎炸食物時都需要拿鑊蓋拿盾牌防彈油？其實，只需學曉一個小技巧，便可將劈劈啪啪的滾油變得冷靜，不再亂彈。



食物印乾水分一樣彈油？

煎炸的烹調方法需用大量的油，而當煮滾的油遇上食物的水分自不然會發生彈油的情況，雖說將食物中的水分印乾會有幫助，但食物中一定會有水分，下鍋時也難以避免彈油出現。經驗老到的廚師或者不害怕油彈，但未必人人也不怕，然而一種常見的調味料卻可解決此令人懊惱的情況！

不管是油炸或是半煎炸麵一定會遇上彈油情況。（資料圖片）

按圖看煎炸時防彈油方法：

+ 4

各式炸物貼士 皮脆肉嫩酥脆多汁！

現有煎炸食物防彈油的妙法，也可以大顯身手嘗試一下自煮油炸食物，以半煎炸的形式也相對健康。以下集合3款油炸食物：炸雞、炸雞髀及炸豬扒，當中炸雞及炸豬扒更是由家務百科專家「家務A夢」（本名：松橋周太呂）及「複製大介」（本名：阿諏訪泰義）將廉價食材「升呢」，化身成名店味道！

炸雞貼士

只需在切法、醃料、炸粉等下點小工夫，便保證炸雞又脆又多汁，即使放涼後依然脆卜卜，所需油分更比平時減少了！

【炸雞貼士】酥脆多汁唔一定多油！掌握醃料、調味、炸粉6大技巧

炸雞看起來並沒有過分油膩，十分乾爽。（《生活小貼士》節目截圖）

請按圖看「家務A夢」的獨門炸雞心得：

+ 25

炸豬扒貼士

「複製大介」靠著「神之舌頭」將300円（約港幣$21）的平價超市豬扒，化身成名得獎名店とん八亭的1,700円（約港幣$123）炸豬扒，教人嘖嘖稱奇！

【入廚貼士】炸豬扒加1種醃料變柔軟 鬆脆多汁竟勝名店得獎豬扒

這塊是來自名店的炸豬扒，價值1,700円，許多遊客專門去到とん八亭門前排隊，為的就是品嘗一下這塊炸豬扒的美味。（《生活小貼士》節目截圖）

請按圖看製作「外脆內軟炸豬扒」的詳細步驟和重要貼士：