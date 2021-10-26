入廚貼士｜日本專家教梳打水料理3大用法　玉子燒鬆軟牛肉滑嫩！

梳打水，是加入了二氧化碳氣體的水，水經過碳酸化後便可起泡，跟汽水一樣能帶來清爽口感，因此經常用於調製飲品。梳打水不只可以飲用，原來亦可以利用其特性用於料理中，令食物的口感層次提升變得軟綿，而肉類則變得鬆嫩。



梳打水（又稱氣泡水、碳酸水）看似平平無奇，就只是碳酸化後能起泡的水，同時既沒有糖分也沒有咖啡因等添加物，因此令一眾關注健康的人愛上此飲品。早前日本電視台的晨間情報節目「ZIP!」其中一集主題便是近年大熱的梳打水，節目組邀請了專門研究碳酸的前田真治教授，介紹如何將梳打水的特性套用在料理之中，改變食材的口感。前田教授在節目中分別示範了玉子燒、熱香餅及日式漢堡扒。

請按圖看「梳打水玉子燒」步驟及原理：

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粉類製成料理一樣適用！

梳打水除了適用於玉子燒外，前田教授指以粉類製成的食物也相當有效，同樣因為梳打水的氣泡特性而令口感改變。前田教授舉例的食物有熱香餅及日式漢堡扒。

熱香餅加入了梳打水後變得鬆軟。（資料圖片／潘思穎攝）

請按圖看「梳打水熱香餅」及「梳打水日式漢堡扒」步驟及原理：