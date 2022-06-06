南瓜湯食譜｜李司棋南瓜湯簡單2步香甜美味　減肥護心南瓜6大好處

李司棋近來密密接廣告，但都不忘拍片分享入廚樂。日前趁端午節她就教大家包糭，如果嫌太複雜，就一定要試試她介紹的零難度南瓜湯！除此之外，還會介紹南瓜營養。



李司棋日前在Instagram分享南瓜湯食譜，還表示：「零分難度，十分美味。」果然真是三兩下就煮好。她說：「好甜呀呢個湯，又好容易整……你見我頭先整啦，真係好簡單㗎咋！」這個湯的所需材料是一個煲和攪拌機，網民都說要跟著試煮。

請按下圖睇李司棋的南瓜湯做法：

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司棋姐大讚這個湯。（Instagram：leeszekee）

李司棋南瓜湯食譜



材料：南瓜、雞肉/蝦肉、牛油、雞湯、忌廉、番茜



1.雞肉或蝦肉醃1小時，南瓜切粒蒸半個鐘，再絞成蓉。

2.燒熱鍋，牛油起鑊後炒香雞肉或蝦肉，倒入南瓜漿、雞湯與忌廉，邊煮邊攪拌約5-7分鐘，綴以番茜，即成。



不過，由於這個湯有雞湯、雞肉、蝦肉等成分，也有網民問可否改成素湯，司棋姐回答：「當然可以！」只要走肉，並把忌廉與雞湯換成另外兩種材料即可。如果你不懂素湯的做法，不妨參考以下的純素南瓜湯食譜：

【南瓜腰果忌廉湯食譜】純素西湯無難度 奶敏感或愛美女士必選

南瓜腰果忌廉湯食譜

其實飲南瓜湯十分有益，它是澱粉類蔬菜，但相較於其他澱粉，屬於低熱量類，不少減肥人士都以它代替米飯。請按下圖睇南瓜6大好處。

南瓜營養｜美肌助減肥有益心臟健康 6大健康益處兩類人要避食

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資料來源：李司棋Instagram