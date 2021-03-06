南瓜營養｜美肌助減肥有益心臟健康　6大健康益處兩類人要避食

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-06 15:02

說到南瓜，除了當萬聖節裝飾之外，其實也相當營養美味，而且熱量低又富含許多維他命及礦物質，因此，除了把南瓜拿來當裝飾外，以下將介紹南瓜對健康的六大好處。 文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼南瓜對人體的6個好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

好處一：南瓜抗氧化 遠離慢性病

南瓜含有許多抗氧化物，包括α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素、β-隱黃素（β-cryptoxanthin），他們能夠中和自由基（Free radicals），並阻止自由基傷害細胞。動物研究也顯示這些抗氧化物，能降低罹患癌症、眼疾或其他慢性病的機率，不過，由於研究受限於試管和動物實驗，對於人體的效果，仍需要更多的人體實驗來證實。

好處二：增強免疫助傷口癒合

南瓜富含β-胡蘿蔔素（Beta-carotene），能幫助身體生成維他命A，而研究顯示，維他命A能增強免疫系統、對抗感染，因為缺乏維他命A可能會導致免疫功能下降，除此之外，南瓜還含有大量的維他命C，能增進白血球的生成，進而讓免疫細胞更有效地運作，並加快傷口癒合；其它營養素包括了維他命E、鐵、葉酸，這些也都有助於提升免疫功能。

好處三：避免眼疾 護眼首選食物

視力會隨著年紀而逐漸退化，不過，平時如果有補充足夠營養，就能降低視力喪失的風險，而且南瓜富含的β-胡蘿蔔素，就是重要營養素之一，不僅能提升身體維他命A的含量，缺乏維他命A也是常見視力喪失的主因；此外，在1碗南瓜中，含有的β-胡蘿蔔素，幫助身體生成的維他命A，就超過每日建議攝取量的兩倍。

南瓜也富含了葉黃素（Lutein）和玉米黃素（Zeaxanthin），這兩個營養素能降低白内障（Cataract）和老年黃斑部病變（Age-related macular degeneration, AMD）的風險，此外，南瓜中的維他命C、E也能避免自由基傷害眼睛。

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好處四：營養密度高助減肥

南瓜是營養密度相當高的食物，因為熱量雖低，卻含有豐富的營養，一碗（約 250 克）的南瓜，僅有不到50卡路里的熱量，簡單來說，比起常見的澱粉主食，是相對能幫助減肥的食物，而且，南瓜豐富的纖維還能有抑制胃口的效果。另外，南瓜籽（南瓜的籽）也可以食用，相當有營養。

好處五：多吃南瓜有益心臟健康

南瓜富含的鉀、維他命C和纖維，都對心臟健康有益；研究指出，攝取較多鉀的人，血壓較低，也較少中風（Stroke），兩者都是心臟病（Heart disease）的風險因子；南瓜的抗氧化物也能防止低密度脂蛋白（LDL，壞膽固醇）氧化，避免在血管壁形成推積，減少罹患心臟病機率。

好處六：胡蘿蔔素和膠原蛋白能美肌

研究顯示，胡蘿蔔素有助於減少太陽光對皮膚的傷害，身體吸收之後，會運送到各個器官，並能抵抗紫外線傷害，而傳送的部位也包括了皮膚。南瓜中的維他命C，還能幫助身體製造膠原蛋白，讓皮膚更健康，此外，南瓜中的其它抗氧化物，都能夠幫助我們的皮膚對抗紫外線。

什麼人不能吃南瓜？

雖然南瓜相當健康，不過還是有些人會對南瓜過敏，應避免誤食，另外，南瓜含有94% 的水分，若吃多了可能會有利尿的現象，若有服用利尿劑（Diuretics）的人，應避免食用過多的南瓜。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：南瓜營養好處多：6大驚人健康好處報你知】