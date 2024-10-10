南瓜食譜｜南瓜煎餅香甜軟糯簡易小吃食譜 落粉太多不成糰點算好
撰文：余曉彤
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南瓜跟番茄一樣，能創出多款菜式，如南瓜蒸排骨、南瓜湯等，深得男女老少喜愛。以下介紹的南瓜煎餅，做法簡單且香甜軟糯，只要一次搓好粉糰壓成餅再煎便完成，也是一道適合小朋友參與的親子料理。
南瓜食譜｜落粉太多不成粉糰怎麼辦？
南瓜煎餅，口感煙韌、材料簡單，個人認為更是「消滅」剩下的南瓜好方法！因材料的分量沒有特定，只會因南瓜的多少而影響到成品的分量。此外，製作南瓜煎餅的步驟亦不繁複，先把南瓜蒸熟壓成泥，加入適量的糯米粉。建議逐少加入糯米粉、麵粉，避免因粉太多成不了粉糰，不過若然真的重手了而又沒有南瓜，可以加水搓成不黏手粉糰。至於，調味方面，喜歡吃甜的可以加入砂糖或紅豆蓉；喜歡鹹的則加鹽。最後，搓成餅形便可下鍋香煎，一碟簡單小吃南瓜煎餅便完成！
雖然以上食譜是「消滅」剩下的南瓜好方法，倘若仍有南瓜剩下，可以參考以下3個保存南瓜的方法。當南瓜切開，接觸空氣後，便容易從中心部分腐爛變質，所以保存南瓜的第一件事便是把籽和內膜除下。
按圖看保存南瓜3大方法：
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健康小貼士：
南瓜含有豐富的澱粉質、維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效，有豐富的纖維及可提供足夠的飽腹感，因此有助減肥及預防便秘，補中益氣、消炎止痛、化痰排膿、生肝氣及益肝血的功效。
攝錄：詹郭敏、陳嘉杰
剪接：吳宇峰
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