荔枝減燥熱食前多做2步 吃過量小心荔枝病恐致命！延長保鮮要灑水

荔枝在每年6-7月當造，「一粒荔枝三把火」，吃太多荔枝會熱氣、上火、喉嚨痛、生痱滋…吃荔枝前先多做一步，有助緩和荔枝燥熱，荔枝也可保存得更持久。此外，中醫建議兩種飲品可在品嚐荔枝時同喝來降燥，另有5類人士慎食荔枝，並要提防「荔枝病」。



荔枝連枝蒂防蟲蛀 延長保鮮

買荔枝連枝葉不足為奇，但亦有人認為是檔販「呃秤」增重的詐騙技倆，於是購買散粒荔枝。但買散粒荔枝，小心隨時買到腐爛、被蟲蛀及不新鮮的荔枝！

荔枝的枝蒂其實可防止荔枝肉因氧化變爛和避免昆蟲鑽入果肉，荔枝肉也能從枝葉中吸收水及營養，延長荔枝的保鮮期。

有網民分享生果檔販不回應他「買荔枝唔係買樹枝」的投訴。（「荃灣人」Facebook群組）

荔枝燥熱易上火 陰虛火旺者慎吃

入夏荔枝正值碩果香甜，不過食荔枝不可貪多，註冊中醫師潘仲恆指，荔枝在中醫性味上是溫性水果，果肉味甘，酸，性溫，有助補脾益肝，生津止渴，消腫止痛等。於《食療本草》中指︰「多食（荔枝）則發熱。」明代醫家李時珍也告誡︰「荔枝氣味純陽，其性畏熱。鮮者食多，即齦腫口疼，病齒及火病人尤忌之。」意思是荔枝性溫，陰虛火旺者要慎服。陰虛不足、虛火偏旺體質的人士，若貪吃荔枝容易造成「上火、熱氣」。

荔枝性溫，陰虛火旺者要慎吃，若貪吃荔枝容易造成「上火、熱氣」。（iStock）

吃荔枝如何不上火？

喜歡吃荔枝但又怕燥熱的人，可在洗淨荔枝後，剪剩少許果蒂，將荔枝連皮浸入淡鹽水中，並冷藏1小時左右後食用，助緩減荔枝燥熱及能解滯。



潘醫師建議在吃荔枝的同時，也可喝一些淡鹽水或蜜糖水預防上火。



荔枝延長保鮮 灑水冷藏？

未經處理的荔枝有「一日色變，二日香變，三日味變，四日色香味盡去」的特點，想保存荔枝的色香味應該如何處理？

買了荔枝後，可以噴點水在荔枝上，裝入塑料保鮮袋，擠出袋中的空氣，降低氧氣比例來減慢氧化的速度，然後放入雪櫃。利用低溫（2-4℃）、高濕（濕度90%-95%）來保存，延長荔枝的新鮮期。



進食時，先置於室溫下的淡鹽水，令荔枝暖和才進食。

下圖看荔枝降燥熱及保鮮方法要點︰

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將荔枝連皮浸入淡鹽水中，並冷藏1小時左右後食用，助緩減荔枝燥熱；用鹽水浸荔枝也助延長荔枝的新鮮期。（iStock）

荔枝不適宜 生痱滋感冒火重者忌吃

此外，潘醫師提醒以下5類人士務要慎吃荔枝，例如是患口瘡、痱滋、齒齦腫痛等人忌多吃荔枝；在夏季感冒的患者也要忌食荔枝，因荔枝甘酸、溫熱、補虛、收病邪，如果感冒者食荔枝，會使病情難愈。而「內火重」體質的小朋友最好不要吃荔枝、芒果及龍眼等水果，其他小童也應盡量少吃；有便秘的長者盡量不要吃。還有，長期病患者包括糖尿病、胃腸病等的人士更應慎重小心吃荔枝。

按下圖看哪5類人須慎吃荔枝重點︰

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當心荔枝病 避免空腹食荔枝

荔枝不止燥熱，而且果糖非常高，吃荔枝不能過量，也不要連續大量進食荔枝，一般建議小孩每天5顆、大人每天10顆為限。還有，不能空腹吃荔枝，以防止胰島素分泌急增導致低血糖症，出現俗稱「荔枝病、荔枝醉」的症狀，包括血糖急降、口渴、出汗、頭暈、腹瀉、無力等，嚴重者或會昏迷或死亡。

吃荔枝最好是在飯後半小時進食；如果飯前食用，吃荔枝時喝些許糖水（砂糖+水）來避免「荔枝病」。