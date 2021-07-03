荔枝品種｜桂味妃子笑糯米糍8大荔枝　免上火食用3建議留荔枝殼？

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荔枝季又到，荔枝上市時間由4月至7月，6月及7月有最多的荔枝品種，包括妃子笑、荔枝王、糯米糍及桂味等。8大荔枝品種特徵、16款荔枝品種上市時間及中醫師對食用荔枝的3大建議在此文詳解。

荔枝上市時間由4月至7月，6月及7月有最多的荔枝品種。（Pixabay）

縱然，「一粒荔枝三把火」，多吃荔枝惹「熱氣」、易上火，容易出現口乾舌燥、流鼻血等症狀，但新鮮美味的應季荔枝迎來不少捧場客。基於氣候、環境不同，各荔枝品種的上市時間亦略有差別。

16款荔枝品種上市時間

4月：三月紅

5月：白糖罌、妃子笑、荔枝王

6月：桂味、糯米糍、雞嘴荔、無核荔枝、黑葉荔、白臘、冰荔、嶺豐糯

7月：仙進奉、懷枝、掛綠等

常聽見的桂味、糯米糍、掛綠及多數荔枝品種均集中於6月及7月上市。（VCG）

一般來說，16款荔枝品種的當造時間由每年4月至7月，常聽見的桂味、糯米糍、掛綠及多數荔枝品種均集中於6月及7月上市。眾多荔枝品種之中，無核荔枝、桂味、妃子笑、糯米糍及白糖罌據說最好吃，最受食客青睞。

按圖探索8大荔枝品種的特徵︰

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荔枝食用3大建議：避免空肚食

香甜的荔枝讓人欲罷不能，可是荔枝的果糖高，又容易令人上火，出現口乾舌燥，台灣陳至奐醫師提供三個食荔枝的建議，請點擊下圖了解︰

食荔枝3大建議

1. 避免空腹食用

2. 適量忌口不發胖

3. 搭配降火食材

參考資料︰健談/ 金三源食品-常見荔枝圖解及上市時間總匯@小紅書

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