百潔布vs洗碗刷菌量｜專家揭藏菌2大關鍵　什麼工具洗碗最衞生？

洗碗是為了把沾滿食物殘渣的碗碟清洗乾淨，但潔淨的工具原來背後蘊藏着大量細菌，因為洗碗海綿（百潔布）是細菌滋生溫床。若然想減低洗碗海綿的含菌量，除了頻繁更換或經常消毒外，利用另一個工具洗碗也可降低細菌滋生。



每立方厘米540億個細菌 常見大腸桿菌沙門氏菌

早前，自然生物化學雜誌《Nature Chemical Biology》於（2022年2月10 日）發表了研究報告，指海綿長期處於潮濕的狀態，容易積聚食物殘渣，為細菌提供了舒適的物理環境滋生，每立方厘米能夠容納540億個細菌，包括大腸桿菌及沙門氏菌等。

自然生物化學雜誌《Nature Chemical Biology》的研究報告指洗碗海綿每1cm³藏540億菌。（資料圖片）

洗碗海綿vs洗碗刷

根據《CNN》報導，挪威食品研究所的科學家Trond Møretrø最近進行一個研究，比較了洗碗海綿和洗碗刷中的細菌含量、沙門氏菌的存活率等，發現沙門氏菌等細菌更容易在海綿中滋生。Møretrø更表示洗碗海綿的藏菌量比全球人口更多，儘管部分細菌對人體無害，但細菌如沙門氏菌、大腸桿菌可經海綿傳播到手或其他身體地方，若不慎進入體內或會影響健康。

挪威食品研究所的科學家Trond Møretrø最近進行一個研究，發現沙門氏菌等細菌更容易在海綿中滋生。（余曉彤攝）

添加沙門氏菌放一晚 研究顯示2大關鍵影響含菌量

研究團隊一共收集了20塊洗碗海綿及35個洗碗刷作細菌含量比較，發現洗碗刷普遍的含菌量比洗碗海綿低。其後，研究人員又將沙門氏菌添加到洗碗刷和海綿當中擺放一晚，發現洗碗刷所含的沙門氏菌數量有明顯減少；相反洗碗海綿所含的沙門氏菌數量沒有減少，當中跟質地及晾乾所需的時間有關。

報道指洗碗海綿吸水能力高，而且要達到完全晾乾的狀態所需時間比較長，在潮濕又有食物殘渣的環境下，細菌自然快速生長。相對之下，洗碗刷刷頭乾得快，未能為細菌提供太多繁殖滋生的機會，有害細菌自然減少。此外，大多的洗碗刷附有手柄，對比直接接觸「細菌溫床」的海綿，洗碗刷比較衛生。因此研究團隊建議可用洗碗刷來代替海綿。

研究團隊建議可用洗碗刷來代替海綿。（余曉彤攝）

請按圖看洗碗海綿與洗碗刷分別：

微波加熱或煮沸海綿 難避免交叉污染

科學家Trond Møretrø亦有提及美國農業部早前所指的消毒方法，以微波爐加熱或煮沸海綿，可減少細菌數量。不過他認為這個方法不足以避免海綿交叉污染，最佳的方法還是經常替換或使用洗碗刷。總括而言，洗碗工具晾乾的速度愈快細菌含量愈少，市面上都有不同的材質的洗碗工具如矽膠刷，更易被清潔而且晾乾速度快、可循環使用，環保同時亦衛生。

總括而言，洗碗工具晾乾的速度愈短細菌含量愈少。（網上圖片）

按圖看消毒除臭保養百潔布5大貼士

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資料來源：CNN