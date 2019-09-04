【雞食譜】檸檬手撕雞懶人版　酸甜開胃2隻雞髀15分鐘搞掂！

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手撕雞，是道非常百搭、方便、不浪費的菜式。一碟雞上桌，雞髀、雞翼最早被消失，我則喜歡吃連皮少肉的雞背肉，剩下的往往都是雞胸，不愛吃又不想浪費，我會把它留起，拆骨起肉撕成雞絲或拌沙律，或配以粉皮麻醬做雞絲粉皮。卻從來沒考究，手撕雞原是川式涼菜，也有說是山東名物，乾隆都嚐過讚好。這次配上酸酸辣辣的檸檬陳醋辣椒汁，開胃醒神，15分鐘便做到！

攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具

檸檬手撕雞

手撕雞，講究一點的，當然買隻走地雞最好，用上湯熬製慢火浸熟……但放工放假都不常勞動，雪櫃有雞髀就用雞髀，有檸檬就取材檸檬吧！雞髀放入滾水烚煮是最快捷、較健康的做法，也可用上湯滾起後浸熟，蒸亦無妨。正如不用雞髀，也可以雞胸、雞扒代替，只要謹記之後用冰水過冷河，沖走油分，肉質才夠爽滑彈牙，凍吃也不會結出油塊，影響口感。

醬汁用上檸檬，味酸，再加入陳醋，酸味便截然不同加點深度，配上其他醬料辣椒等，酸辣更有層次，尤其在這悶悶熱熱的日子感覺分外清新。

檸檬手撕雞食譜

健康小貼士：

雞肉，比豬、牛、羊的蛋白質豐富，而且蘊含人體所有必需的氨基酸，易被人體吸收。雖然雞髀的脂肪含量較雞胸多，亦因此較嫩滑，但經過烚煮和過冷河，流失不少油脂，吃得較健康。檸檬，富含維他命Ｃ，配上雞肉的蛋白質，是體內合成膠原蛋白的關鍵。膠原蛋白能促使肌膚充滿彈性，有助減退幼紋，延緩衰老。

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食譜 檸檬手撕雞（烚）
材料

雞髀2隻、檸檬1個、葱3條、薑2片、芫荽2棵、蒜頭5瓣、辣椒1隻、豉油1湯匙、陳醋1湯匙、糖1茶匙、麻油1茶匙、芝麻適量
做法 1. 葱切段，芫荽切細，蒜頭切蓉，辣椒切碎，把3/4檸檬切片，雞髀洗淨。
2. 燒熱一鍋水，放入葱、薑和雞髀烚煮約10分鐘至熟。
3. 取出雞髀放入冰水中汆水，剩起待涼。
4. 把雞髀撕出雞肉，備用。
5. 把陳醋、糖、蒜蓉、芫荽、辣椒、麻油、檸檬片拌勻，加入1/4檸檬榨汁混合成醬汁。
6. 把醬汁加在雞絲上拌勻，撒上芝麻即成。

 

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