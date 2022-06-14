牛油果營養｜營養師推薦中老年4類人最宜吃牛油果　護心控膽固醇

牛油果雖然蘊含豐富的油脂及熱量；但是，它仍然被不少營養師推崇為健康食物，牛油果一直被列為超級食品（Superfood），有4類人應多吃牛油果促進身體健康。



台灣牛油果品種多 7至9月盛產

牛油果被稱為「森林的牛油」，口感滑溜，散發類似胡桃和奶油的乳香味，世界各地有不同產區，澳洲牛油果全年當造，美國牛油果在每年1-9月，而台灣牛油果盛產於每年的7月至9月，嘉義、台南、高雄等地是主要的牛油果產地。台灣的牛油果普遍是果型較大，表面光滑；墨西哥的牛油果Hass果型稍細，表面凹凸不平。

台灣牛油果共有30多個品種，包括「黑美人」（果皮暗紅、含油量5-10%、產期6-7月）、「紅心圓」（果皮紫紅、含油量5-10%、產期7-9月）、「竹崎早生」（果皮綠色、含油量5-8%、產期7-8月）、「十月紅」（果皮暗紫、含油量5-8%、產期10-11月）、「厚兒」（果皮暗綠、含油量12-20%、產期11-1月）等等。

台灣的牛油果較大、表面光滑，盛產於每年的6月尾至9月。

女士恩物 4類人最宜吃牛油果

牛油果是一塊「好油脂」，歸功於豐富的植物性奧米加3脂肪酸，油脂中大部分是單元不飽和脂肪酸，又有豐富的鉀質、鎂質、維他命B6、B9（葉酸）、維他命E和水溶性纖維等，營養密度很高，台灣營養師林雨薇在社交平台分享及推薦4類人士應吃牛油果。

按圖了解哪4類人宜吃牛油果︰

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慣性便秘的人宜吃牛油果，因它的水溶性纖維豐富。

1.減肥的人

牛油果富含水溶性纖維，有助於增加飽腹感，減少食慾。每100克牛油果含0.9克糖，適合奉行低糖飲食減肥的人享用。

2.慣性便秘的人

100克牛油果含5.7克膳食纖維，纖維有助調適腸道微生態，助益菌生長，促進排便，也能預防結腸、直腸癌和腸道發炎。

3.中老年人

林雨薇營養師指牛油果在營養學角度來說是油脂類，並非蔬果類，因為牛油果的油脂熱量佔比相當高約有7-8成之多，每100克牛油果含7.6克脂肪，與一個手掌大的牛小排脂肪熱量比例相同。不過，牛油果的油脂大多是來自單元不飽和脂肪酸，跟橄欖油有同等的油脂成分，有益心血管健康，持續適量食用能幫助調節膽固醇水平。

4.孕婦

每100克牛油果含81-89μg不等的葉酸，林雨薇營養師指女性在懷孕和哺乳期間，葉酸的需求從孕前400μg增至600μg；產後哺乳期葉酸增加為500μg。攝取足夠的葉酸能幫助降低孕期的併發症、胎兒缺陷，有利於產後乳汁分泌及預防掉髮；牛油果纖維高也助緩解懷孕後期常見的便秘問題。

參考資料︰台灣農委會/林雨薇 營養師FB

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按圖看牛油果品種及果核大小鑒別︰

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