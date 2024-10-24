卡邦尼意粉食譜｜料理達人5秘技2分鐘煮彈牙意粉！免忌廉加冬菇水

卡邦尼意粉是其中一種經典口味的意粉，但坊間卡邦尼的水準大都參差不齊，有的標價過百元，但煙肉完全不香脆、蛋煮得太老、忌廉不夠濃稠、意粉太腍等等。日本電視節目《生活小貼士2》就請來有「神之舌頭」稱號的搞笑藝人「複製大介」，他僅用超市廉價乾意粉，就把卡邦尼意粉煮得像名店出品般。只要活用5大秘技，不僅可以縮短煮意粉時間、味道更濃稠，煙肉更香！



卡邦尼意粉食譜｜為什麼加冬菇水？

卡邦尼意粉是經典口味的意粉，在日本節目《生活小貼士2》中，自言有「神之舌頭」兼且廚藝高超的藝人「複製大介」，就分享了如何做出媲美米芝蓮星級店出品的卡邦尼意粉。節目組訪問了多名家庭主婦煮卡邦尼意粉有什麼困難，多人認為雞蛋總是煮得太老，到底如何避免？在複製大介的5種秘技中，其中一個居然是加冬菇水，究竟為何？

在試食環節，有一半嘉賓都以為這款是米芝蓮名店出品，價值1500円的卡邦尼意粉，但其成本其實只是大約322円。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

請按下圖睇「卡邦尼意粉」詳細材料、做法和貼士：

+ 23

只要讓意粉吸飽水分，便可讓它像生麵般有嚼勁的口感。平時煮意粉約需8分鐘，不過浸完之後，煮麵時間即可縮短至1-2分鐘！

例如1.6毫米粗的意粉，最少要浸1小時；1.9毫米粗的意粉，則要浸1小時30分鐘。把浸過的意粉放入雪櫃，可保存3天。如果倒走水再放入冰格，意粉1個月內都可保持嚼勁口感，從冰格取出後，更是煮30秒即可食用！

卡邦尼意粉可以不加忌廉？

複製大介說，平時煮意粉之所以加忌廉，因為火候難控制，加忌廉的作用不但令口感幼滑，還令雞蛋不那麼易凝固。但鮮忌廉比較貴，又難長期保存。於是用了其他材料代替忌廉，包括：1隻完整的雞蛋、2隻蛋黃及25克巴馬臣芝士。還有昆布茶粉！

此外，一種讓意粉更美味的材料，居然是冬菇水，據說可以令意粉有松露香氣。因為加了冬菇就令意粉集齊3大鮮味元素——穀氨酸（芝士和昆布茶）、肌苷酸（煙肉）和鳥苷酸（冬菇水），令意粉味道大大提升！

做法是以100毫升的水去浸發1隻冬菇，再用保鮮紙封住1小時，留用冬菇水。



１先煮醬汁：用刀把蒜頭壓爛。蒜頭起鑊後，加50克煙肉去慢炒，盡量切厚一些，然後再加入冬菇水。

２煮意粉：由於意粉已經軟身，所以能用小一點的鍋與少一點水。但關火後才把意粉加到平底鑊裡，用餘溫去煮。

３這時候加雞蛋，即可解決雞蛋太快凝固的問題！拌勻，完成。

卡邦尼意粉香濃煙韌5大秘訣：

1. 每100克意粉+300毫升水，倒進密實袋浸泡1小時，即有彈牙口感及縮短煮麵時間。

2.用雞蛋、蛋黃、巴馬臣芝士和昆布茶粉代替忌廉。

3.加冬菇水能為意粉醬帶來松露香氣。

4.炒煙肉時加入切碎的煙熏芝士粒，即可令煙肉帶有煙熏味。

5.關火後才拌勻意粉、煙肉和醬汁，在餘溫下徹底攪勻，產生乳化作用後，意粉將更美味。



卡邦尼意粉大功告成！（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

主持人坂上與一眾小主持試食後皆拍爛手掌，而坂上更佩服不已，對複製大介說：「請受我一拜！」（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

資料來源：《生活小貼士2》