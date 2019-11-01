【卡邦尼意粉食譜】經典意粉人見人愛！雞蛋忌廉最佳比例1：1

卡邦尼意粉是各西餐廳或日式cafe必有的一款意粉，看似簡單但要好吃並不是一件容易的事，因為控制蛋汁的分量及熱鍋的溫度都需要一定的經驗，不然便會成為一碟炒蛋意粉。筆者以下的卡邦尼意粉食譜並非正宗煮法，不過個人覺得自己喜歡便可以了。

身邊總有朋友到西餐廳時會說一句：「卡邦尼意粉的製法如此簡單，不要點吧！」曾經筆者也有如此的想法，可是當自己動手時便發現並非是大家口中所說的簡單，不是第一次便可以把步驟和時間拿揑得當。以下是筆者經過幾次失敗後的小小心得，說不上是什麼技巧，但新手入廚的你可以留意。

個人認為要炮製一碟好吃的卡邦尼意粉並非容易。

（1）切忌貪心 | 由於蛋汁有限，所以意粉不能過多，大約100克的意粉便剛剛好（以食譜的蛋汁分量），否則每條意粉便不能沾上蛋汁令味道變淡。一束100克意粉大約便是一個1.5 - 2公升的膠樽樽口，束意粉能夠從樽口倒出來便是剛剛好。

（2）雞蛋忌廉比例1：1 | 筆者以及一位愛吃卡邦尼意粉的朋友均認為雞蛋跟忌廉的最佳比例為1：1，可以利用蛋殼倒出忌廉的分量。

（3）切忌心急 | 最後熄火下蛋汁快快拌勻便是全道菜最難掌握的部分，如果鍋的溫度太熱會令蛋汁成炒蛋；太冷的話蛋汁便會凝固影響口感。筆者兩種情況也嘗試過，個人認為熄火後等待2-3分鐘便是最適合。但是每人的爐火及鍋的傳熱程度不一，建議熄火後可先用手感受一下餘溫，待一回再放手於鍋上，如感受到溫度有明顯下降便可以加入蛋汁快手拌勻。

卡邦尼意粉食譜

健康小貼士：

卡邦尼意粉是一款高脂高卡路里的 食物，每份熱量有900至1000千卡不等，吃一份已經佔全日熱量的60至80%。如果想吃得健康點可以棄用忌廉、或選用低脂煙肉及加入有高纖的蘑菇片，令整碟意粉更有營養。

攝錄：詹郭敏、呂榮棟 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

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