煮意粉貼士｜烚意粉加油防黏？用微波爐翻熱？專家列煮意粉12宗罪

身邊不少懶人朋友愛煮意粉，感覺沒即食麵那麼頹，又不及煮頓飯般花時間。煮熟意粉，拌入現成意粉醬，基本上已是一餐。不過，如果你想食到好味的意粉，其實很多細微位需要注意，或許你不知不覺間做錯了而不自知。以下會分享12個煮意粉常犯錯誤，跟著專家的建議糾正吧！



煮意粉，難嗎？大部分人都是煲滾一鍋水，加鹽、油，下意粉，煮熟之後盛起拌意粉醬和配料。但原來這樣並不足夠，你知道煮意粉要加幾多水嗎？何時應攪拌意粉？意粉水應怎樣處理？以下就綜合廚師、食品生產商、廚藝導師等等的專家級意見，指出各項新手常犯的煮意粉錯誤，提供改善方法，讓你的煮麵技術瞬間大提升，煮出餐廳級水準。

要煮出高水準意粉，原來連何時下麵、攪拌麵條時機、水和麵條比例等等，都要一絲不苟。（資料圖片／李賢華攝）

煮意粉常犯錯誤1：太早加麵到鍋裡

外國人有句諺語叫”A watched pot never boils”，字面解釋是如果你一直盯著鍋裡看，水永遠也不會滾，其實即是說每件事都有它既定和所需的完成時間，你一直心急都沒用。套用到煮麵也一樣，意大利廚藝導師及食譜作家Francesca Montillo叮囑：「無論如何，不要在水未滾的時候就加麵。」此舉不但增加了煮麵所需時間，也影響了麵條的粒狀紋理，在許多意大利人眼中，這是徹頭徹尾的「罪過」。

請按下圖睇烚意粉常犯錯誤（錯誤1-錯誤7）：

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煮意粉常犯錯誤２：水和麵比例不恰當

煮意粉常犯錯誤３：煮麵水中加油

煮意粉常犯錯誤４：煮麵水中加太少鹽

煮意粉常犯錯誤５：太遲攪拌麵條

煮意粉常犯錯誤６：意粉煮過頭

煮意粉常犯錯誤７：浪費意粉水

是不是沒想到單是烚意粉都有這麼多貼士呢？不過沒有人會直接白烚意粉，肯定會加不同配料，原來在調味料、醬汁、翻熱等都一樣大有學問。

請按下圖睇煮意粉常犯錯誤（錯誤8-錯誤12）：

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煮意粉常犯錯誤８：吝嗇配料

煮意粉常犯錯誤９：過粉依賴調味料

煮意粉常犯錯誤10：用微波爐翻熱意粉

煮意粉常犯錯誤11：沒有把食材形狀列入考量

煮意粉常犯錯誤12：把意粉放入廚餘處理器

用通粉製成沙律，你有吃過嗎？（資料圖片／岑卓熹、詹郭敏攝）

大家對於意粉也存有少許偏見，例如覺得麵食不健康、致肥等等，其實它一樣可以成為健康飲食的一部分，尤其是配蔬菜等的時候，因此你不必特地戒麵條，只要不吃得過量就可以。另一方面，有人也對冷意粉抗拒，其實用它製成貝殼粉沙律、通心粉沙律也是不錯選擇。

如果有時你吃厭了麵條，偶爾也可試試其代替品，如近年新興的Zoodles，即以翠玉瓜刨絲製成的偽麵條，原來還有另一種Pulse Pasta（豆麵），用鷹嘴豆、黑豆等等高蛋白質食物製成的麵條，下次見到的時候，不妨給它一個機會，以它作為意粉代替品。

外國有很多人用翠玉瓜刨絲當成麵條，賣相幾可亂真。（資料圖片／尹嘉蔚攝）

以下將介紹3種不同醬汁的意粉食譜，有紅醬、白醬和青醬。

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資料來源：《Eat this, not that!》