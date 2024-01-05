煮意粉貼士｜1分鐘速煮意粉法！煮彈牙意粉7秘訣 吃剩可保存1個月

意粉是不少人在家裡會煮的食物，簡單拌個番茄醬、青醬，又是一餐了。可是，大家在家裡煮的都是超級市場買回來的乾意粉，會做手打意粉的人根本少之又少，到底可以將乾意粉煮到像新鮮意粉般彈牙嗎？答案是可以，而且，只要在煮意粉前多加1個步驟，就能將煮意粉的時間大大縮短了！



煮出彈牙意粉只需1分鐘

日本NHK電視台有一個長壽節目《老師沒教的事》，其中一集超級經典的，就是教大家如何在極短時間內將乾意粉煮到”Al dente”（彈牙）。一般來說，我們煮意粉都會先煲一大煲水，然後加入麵條、鹽或油等，儘管不同品牌所需的時間都有異，但通常都是6-12分鐘左右。然而，《老師沒教的事》就提供了一個，只需用1分鐘就可以將意粉煮好的方法，答案就是，要預先浸水。

將意粉預先浸水，為何能縮減煮意粉時間呢？因為水能傳熱，含水的意粉，煮起來肯定比乾意粉快。（鄧穎琪攝）

根據節目的示範，每100克的意粉，約需300毫升的凍水。麵條直徑愈幼，所需時間就愈短。1.4毫米的麵條，約需浸1小時；1.7毫米的麵條，約需浸1.5小時，而1.9毫米的麵條，約需浸2小時。不過，以上只是建議時間，浸久了也沒關係。浸過的意粉表面上的小麥蛋白質纖維也被溶解。

請按下圖睇速煮意粉大法的做法和原理：

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煮意粉前可稍為瀝乾水分，之後用滾水煮1分鐘就食得！

如果喜歡意粉口感偏腍，可以在浸完水後煮1至3分鐘，再跟意粉醬拌勻同吃。若偏好意粉彈牙，則可省掉用水烹煮的步驟，直接跟意粉醬同煮1-3分鐘拌勻。要是一次過吃不完意粉，可以瀝乾水後放入密實袋冷藏，那麼要放上1個月都不是問題。

煮完意粉不要降溫 直接落鑊炒才入味

學會以上的方法，以後可預先浸定一大包意粉，想吃的時候一煮便搞定，比淥杯麵更省時。有台灣網民提到，跟以上秘技煮的意粉確實比平時好吃呢！此外，節目也提到，煮完的意粉不要降溫，直接放入平底鑊翻炒才入味。有人會將煮好的意粉直接上碟，之後淋上意粉醬拌勻，但原來意粉加熱後所溶解的澱粉，會鎖住麵條的表面，讓醬汁無法進入麵條，影響風味，所以節目組建議，將意粉的溫度保持在攝氏98度就最好。到底煮意粉還有甚麼竅門呢？請按下圖：

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