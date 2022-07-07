護心食物｜堅果牛油果9高脂食物護血管降膽固醇！好壞脂肪要識分

高脂食物常被指不健康，不過脂肪也有分好脂肪及壞脂肪。擁有好脂肪比例較多的食物對心臟有益，適量食用更會為健康帶來好處。



好脂肪即不飽和脂肪，不飽和脂肪可分單元和多元不飽和脂肪。單元不飽和脂肪能降低體內壞膽固醇水平，保持血管暢通，對健康有裨益。而多元不飽和脂肪中的亞麻油酸及次亞麻油酸是必需脂肪酸，身體無法合成製造，必須從食物中吸收。它們能稀釋血液濃度，降血壓及改善免疫系統功能。

曾有一項研究發現，連續5星期，每天食用一個牛油果，對受試者的總膽固醇水平有積極影響。（Unsplash）

據美國心臟協會建議，飽和脂肪應限制在總卡路里攝入量的10%以下，以下9種食物雖然較高脂，但能為身體帶來好處，它們也通常是加工較少，糖和碳水化合物含量亦較低。

1.牛油果

富含脂肪的牛油果，脂肪含量約為80%，因此熱量不低。每150克牛油果提供的鉀質乃成人每日建議攝取量的15%。曾有一項研究發現，連續5星期，每天食用一個牛油果，對受試者的總膽固醇水平有積極影響。

2.雞蛋

雞蛋要食用全蛋，食用蛋黃連蛋白才能吸收雞蛋的全面營養。據美國國立衛生研究院資料，雞蛋中的膽固醇對大多數人來說，並不會對血液中的膽固醇產生負面影響。

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3.全脂乳酪

含有健康的益生菌，可改善消化系統健康，甚至有助控制體重和降低心臟病的風險，在選購時宜選擇低糖及無糖的。

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4.黑朱古力

黑朱古力脂肪含量非常高，約佔卡路里中的65%，選購時揀含至少70%可可的黑朱古力，因為其他種類朱古力的添加糖含量較高，而營養素和抗氧化劑含量卻較低。

5.堅果

富含健康的脂肪，研究表明，吃堅果的人通常更健康，患各種疾病的風險也較低，包括肥胖、心臟病和二型糖尿病。

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6.奇亞籽

28克奇亞籽含有11克好脂肪，含有益於心臟健康的必需奧米加3脂肪酸，吃奇亞籽有助降低血壓和抗炎。

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7.油脂豐富的魚

包括三文魚、鯖魚及沙甸魚等，這些魚富含有益心臟健康的奧米加3脂肪酸及優質蛋白質，經常食用富含脂肪的魚，幫助調節血糖水平，降低患心臟病的風險。

8.特級初榨橄欖油

特級初榨橄欖油富含油酸，它具有強大的抗炎特性。在管理心臟健康、血糖和體重方面，橄欖油具有許多貢獻。

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9. 芝士

28克芝士含有6克蛋白質，幾乎和一杯牛奶同樣多，據美國國立衛生研究院資料，全脂芝士不會增加患心臟病的風險。

雖然好脂肪有益心臟健康，但需要減肥及控制體重的人，需要留心高脂食物所攝入的熱量，例如芝士和堅果。適量食用，控制分量，保持均衡飲食。

參考資料︰Healthline/衛生防護中心