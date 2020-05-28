【橄欖油】希臘人長壽靠橄欖油？減患心血管病44%每日建議吃...

橄欖油及地中海飲食法是希臘克里特島居民，開啟健康寶庫的主因，當地人患心臟病及總死亡率為全球最少，使克里特島成為世界上的「長壽島」之一，人均壽命為82歲。在2020年的健康飲食排行榜，第一名便是地中海飲食，跟隨其後是得舒飲食（Dash Diet - 控制高血壓的飲食型態）和彈性素食飲食（Flexitarian / Semi-vegetarianism）。

2020年的健康飲食排行榜，第一名是地中海飲食法。（Jessica Lewis/Unsplash）

地中海飲食已連續三年被評為整體最佳的飲食方法，它沒有一個統一的菜譜，地中海沿岸國家的料理方式各不相同，該區域的人壽命普遍較長，罹患癌症、心臟病及心腦血管疾病亦較少。因此，地中海飲食一度被稱爲「最有益於心臟健康」及「最健康」的飲食模式。

地中海飲食強調吃蔬果、全穀類、豆製品、堅果和橄欖油。（Juan Gomez/Unsplash）

按圖了解美國心臟病學會發現地中海飲食法圴4大好處︰

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地中海飲食強調吃蔬果、全穀類、豆製品、堅果和橄欖油，肉類以白肉為主，適量食用雞蛋、芝士和乳酪。在地中海飲食金字塔上，水果和蔬菜最多量佔最底層，橄欖油更是地中海飲食法中的重要角色，位處地中海的克里特島，島上人均壽命為82歲，80、90歲的老人仍然老當益壯，患心臟病及總死亡率為全球最少。

世界「長壽島」之一的克里特島，當地人進食橄欖油的分量非常龐大。（Polina Tankilevitch/Pexels）

日本健康節目《恐怖醫學》採訪世界「長壽島」之一的克里特島，探索當地居民的健康寶庫，全賴於橄欖油，當地人進食橄欖油的分量使攝製隊嘩然，同時節目中邀請日本心血管科名醫原田和昌醫生講解橄欖油對心臟的好處。

按圖探索克里特島人的長壽秘訣之一橄欖油︰

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按圖了解橄欖油其餘的好處︰

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註冊營養師黃凱詩曾撰文表示，橄欖油雖屬好油，但不宜過量。橄欖油的同類、有較多單元及多元不飽和脂肪的有芥花籽油，也可考慮進食堅果保護心臟健康。

橄欖油非一定最好 配合運動才發揮功效

據香港高等教育科技學院．食品與健康科學學系副教授．方麗影博士表示，油的代謝和吸收情況，跟體質及平日活動量有關。運動量少及不運動的人，即使常吃不飽和脂肪酸的油（橄欖油、芥花籽油），體內血液的代謝和分解，也相對上差，並有機會形成血脂。不論吃完任何種類的油，需盡力爭取活動量，多運動支出能量，令新陳代謝率提升。

參考資料︰美國心臟病學會/《恐怖醫學》 / 《恐怖真相》