【氣炸鍋食譜】氣炸鍋腰果簡單易上手　鋅鐵豐富素食者補蛋白良源

減肥中的朋友對腰果要避之則吉？營養師建議每天吃20克有豐富營養的堅果類，對健康有益，亦有效控制食慾。腰果富含鋅、鐵及蛋白質，少油、鹽及糖的原味腰果是健康零食首選，用焗爐及氣炸鍋也可做到脆卜卜的香脆腰果，今次我們試做氣炸鍋版。

自從氣炸鍋出現，改變一般人對「炸嘢」又要多油；又要嘥油的觀念。氣炸的原理是以熱風在密閉的鍋內形成急速循環的熱流來「炸」熟食物，成品的效果介乎猛油炸及焗爐之間，「炸嘢」亦從此變得少油煙及簡單。初學者以簡單小食入手，氣炸腰果做來快捷及輕鬆。記得要用生腰果，即沒有任何調味，未經烘焗的原味腰果。先要沖洗除掉灰塵，然後要浸泡，浸泡的原因是使堅果更易消化，活化其中的營養，並帶來更好的味道和口感。建議浸泡時加鹽調味，浸1小時已可，讓全部腰果均勻入味，然後沖乾淨，攤開腰果瀝乾水分，拌勻少許食用油之後才氣炸，油令腰果的色澤更鮮亮飽滿。

氣炸鍋腰果拌勻少許食用油後才氣炸，色澤更鮮亮飽滿。

正式氣炸腰果前，先以高溫預熱氣炸鍋3-5分鐘，如果沒有進行高溫預熱，炸製出來的食物就不那麼香脆。平日油炸食物，也需待一定的油溫才放入食材。若果用氣炸鍋來風乾濕性食材，也建議以高溫預熱為起步，然後才調低溫度進行風乾。如果直接將需要炸製的食材推入炸鍋的話，會影響炸製的時間和效果。

用沒有任何調味，未經烘焗的原味腰果，先清洗，後加鹽浸1小時讓全部腰果均勻入味。

經氣炸鍋風乾後的腰果更乾身，這樣更易上色及香脆。如果不先經過風乾亦無不可，但可能會有外脆內軟的問題，欠缺爽脆的效果。之後可以調高溫度氣炸，約180度炸4分鐘，取出篩勻使底面平均受熱，再入爐炸多1-2次（每次4分鐘），以上只為參考，需按個別的氣炸鍋火力，而調整溫度和時間。氣炸後的腰果非常燙手！先待涼10-15分鐘才享用。

氣炸鍋腰果食譜

攝錄、攝影：吳志豪、劉浩樂

剪接：吳宇峰

健康小貼士︰

腰果富含鎂、磷、鋅及鐵質等，每28克腰果約有5克蛋白質，適合素食者補充營養，鎂有助強健骨骼；鋅有助增強免疫系統健康。另外，腰果的油脂以不飽和脂肪（Omega-6及Omega-3）為主，為人體必需的脂肪酸，適量食用有助加強心臟及血管健康。

氣炸期間，每4-5分鐘取出炸鍋，篩勻腰果使底面平均受熱。記得要按家用氣炸鍋的火力，自行調整溫度及時間。

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