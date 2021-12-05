即使物質生活再怎麼豐裕的人，在內心裡頭，或多或少都還是有感到不足之處。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出你潛藏在心中，真正渴望擁有的東西到底是什麼。



請問：圖中的這個東西，你會聯想到什麼呢？

A 屋頂 B 山 C 三角飯糰 D 三角尺

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選擇A屋頂的你，渴望得到的東西是「羈絆」。你是個重視家庭的人，即使稍有摩擦，日後也會轉化成互相扶持的力量。對你而言，能夠被愛，得到他人的關懷，比什麼都還要重要。然而機會是要自己創造的，當你有了在意對象，一定要好好把握，才能開拓出新的契機。

選擇B山的你，渴望得到的東西是「能依靠的存在」。你是個重視他人意見，相當謙虛的人，同時你也是個需要他人幫忙，才能夠繼續邁進的類型。因此有沒有和周圍的人打好關係，是決定你往後的一大關鍵。當然你自己也得保持一定的獨立自主，避免給其他人過多負荷。

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選擇C三角飯糰的你，渴望得到的東西是「稱讚」。你是個眼光很高，同時也對自己非常嚴厲的人，總是不斷地在鍛鍊自己，為的就是希望能得到他人認同。有時你也會因為這樣，拉不下臉求助別人，然而俗話說「滿招損、謙受益」，記住有時候放低姿態，其實更能幫助大事的成功。

選擇D三角尺的你，渴望得到的東西是「安心感」。你是個善於忍氣吞聲的人，常常為了避免意外的產生，而選擇保守的作法，追求「沒事就是好事」的平穩生活。不過長久下來，不知不覺間肯定也累積了許多不滿，因此非常需要給自己一段放鬆的時間，好好重整內心的疲憊。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】