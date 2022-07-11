有機菜2/3樣本藏阿米巴變形蟲可致腦炎　4類蔬果正確洗法鹽冇效？

一項最新研究警告說，有機蔬菜經常被致病細菌污染，在有機菠菜和生菜樣本中發現了至少50種可能有害的細菌。平日清洗蔬果，坊間建議加鹽、加醋等去清洗，這麼做真的正確？



有機蔬果病菌溫床 阿米巴變形蟲可致失明腦炎

隨著愈來愈多人轉向有機飲食以避免農藥、化肥和除草劑，有機蔬果漸受歡迎；然而，葡萄牙里斯本研究人員第32屆歐洲臨床微生物學和傳染病大會發表，有機蔬果通常是有害及致病細菌的家園，這些食物可能被人類或動物來源的有害細菌所污染，並在生長、收穫、運輸、加工和處理過程中轉移到蔬果上。購買經過有機肥料，例如糞肥處理的農產品的人，有可能後悔自己的選擇。

1/3樣本發現52種害菌 2/3發現阿米巴變形蟲

研究團隊在收集到的三分之一樣本中發現了52種有害細菌，包括沙門氏菌和弓形桿菌，這些菌株會導致嚴重的疾病，如肺炎和胃腸道疾病。此外，在三分之二的蔬菜樣本中發現了阿米巴變形蟲，它是一種能夠導致失明和腦炎的細菌，對人體構成嚴重威脅。

葡萄牙里斯本研究人員發表研究結果，有機蔬果通常是有害及致病細菌的家園。（Unsplash）

有機蔬果潛在食安疑慮？

該項研究指出使用有機肥料（例如︰糞肥和污水污泥），以及灌溉水處理土壤可能會造成污染。特別是綠葉蔬菜，最容易受到糞便污染，因為它們最靠近地面，如果沒有徹底清潔又生吃的話，可能會有害健康。

你洗對了蔬果嗎？加鹽加醋更乾淨？

不管是有機或非有機的蔬果，也應徹底清洗，有些民眾擔心所購買的蔬果有農藥殘留，會嘗試採用坊間各種清洗偏方，例如用鹽、小梳打、白醋等清洗，但加鹽加醋的做法是正確及安全嗎？

各種清洗偏方，例如用鹽、小梳打、白醋等未及僅用自來水清洗安全及乾淨。（iStock）

蔬果清潔劑不建議用 沖洗10至15分鐘已足夠

台大農業化學系教授顏瑞泓指出，農藥附在蔬果表面上的成分偏為脂溶性，但鹽水對脂溶性藥劑的溶解度有限。另外，小梳打是鹼性，酸性農藥在鹼性環境中降解速度變快，但也要用上半天；一般洗蔬果只是數十分鐘，因此效果並不顯著。酸性的白醋相對會延長農藥降解的時間，並會影響食物風味。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海亦表示，目前無科學證據證實鹽、小梳打、白醋洗蔬果的效果會比流動清水佳。顏亦強調不少殘留在蔬果上的農藥多是水溶性，因此用流動清水沖洗10至15分鐘應該足夠。表面凹凸不平的士多啤梨或蔬果的蒂頭，可使用軟毛刷輕刷。至於，化學合成的蔬果清潔劑並不建議用於清洗蔬果。

按圖了解正確洗菜方法︰

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4大類蔬果清洗方法 放一陣子農藥漸分解

台灣農委會提醒蔬果要先洗再切，避免蔬菜的橫切面被細菌或農藥污染，又強調購買蔬果後可放置一些時間，殘留的農藥會自然分解，或蔬果酵素自然分解，使蔬果表面的農藥受氧化、光分解及蒸散後消失，令農藥殘留量減少，然後才清洗、烹調和進食。農委會亦就不同種類的蔬果，提出了清洗方法供民眾參考：

．果菜類（例如︰青椒）用流動的清水清洗，輕搓外皮，然後去掉蒂頭。

．小葉菜類（例如︰小白菜）用流動的清水先清洗2至3次，再將菜葉每片撕下，清洗凹面處2至3次。

．包葉菜類（例如︰椰菜）清洗前先去除2至3片外葉，減少農藥附著。

．根菜類（例如︰薯仔）、水果類（例如︰橙）用流動的清水清洗後去除果皮。



果菜類用流動的清水清洗，輕搓外皮，然後去掉蒂頭。（Unsplash）

有機蔬果乾淨健康？ 葡萄牙里斯本研究人員於歐洲臨床微生物學和傳染病大會發表，有機蔬果通常是有害及致病細菌的家園，在生長、收穫、運輸、加工和處理過程中，來自人類或動物來源的有害細菌轉移了蔬果上。 有機蔬果潛在食安疑慮？ 若有機蔬果使用糞肥、污水污泥及灌溉水處理土壤可能會構成污染，特別是綠葉蔬菜，最容易受到糞便污染，因為它們最靠近地面，如果沒有徹底清潔又生吃的話，可能會有害健康。 洗菜用鹽、醋、小梳打更乾淨？ 林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，目前無科學證據證實鹽、小梳打、白醋洗蔬果的效果會比流動清水好。

參考資料︰Study Finds/自由時報