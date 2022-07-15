防曬｜肌膚曬得多易長皺紋　6種食物助抗紫外線　這時間食用最佳

炎炎夏日，不少民眾外出時為了防曬，都會撐陽傘、抹防曬品。對此，來自台灣的營養師王證瑋指出，6種養顏美容的食物可幫助肌膚對抗紫外線，但必須在早上攝取，白天面對太陽曝曬才有保護力。



肌膚常曝曬在陽光下很容易老，多吃以下食物可提升皮膚對抗紫外線的能力：（按圖了解）

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1. 藍紫色水果

葡萄、藍莓、桑葚，富含多種抗氧化劑，如維他命C、花青素等等，不僅可預防老化，還能抵抗紫外線照射皮膚所產生的自由基。

2. 紅色蔬果

西瓜、葡萄柚、紅甜椒，富含茄紅素，可吸收UVA與UVB，幫助肌膚抵抗紫外線。

3. 堅果

杏仁、核桃、南瓜籽和亞麻籽等堅果，富含人體無法自行製造的omega-3，不僅可幫助皮膚保持完整性，還具備抗發炎的效果。

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4. 橘色蔬果

木瓜、蘿蔔、芒果，富含β-胡蘿蔔素，會轉化成維生素A，研究指出攝取這些橘色蔬果約十周後，可達到天然防曬的作用。

5. 深綠色蔬菜

菠菜、地瓜葉、羽衣甘藍等深綠色蔬菜，富含兩種植化素：葉黃素與玉米黃素，不僅可預防皺紋，還能抵禦紫外線。

6. 綠茶

綠茶中的EGCG可有效減少紫外線造成的腫瘤、降低UVA對肌膚的損害。

不過，王證瑋提醒，雖然這6種食物可幫助肌膚防曬，但依舊不能取代防曬用品，呼籲大家出門時記得做好防曬措施。

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