更年期｜5旬婦停經後出血2年　以為是回春　卻是服「這種藥」累事

有名年近6旬女性，發現內褲沾染咖啡色分泌物，墊護墊兩年影響生活，就醫發現，是因為服用號稱可回春的含賀爾蒙藥品，導致子宮內膜增厚，台中慈濟醫院婦產科醫生黃閔暄呼籲，停經後出血不能輕忽，務必檢查。



該名婦人停經後出血，滴滴答答出血了兩年，認為回春不想就醫，期間都墊着護墊維持，但持續嚴重影響生活品質，有人相勸，才到醫院就診，才發現是因服用號稱「可回春」的含賀爾蒙藥物，導致子宮內膜增厚，停用藥物後便不再出血。

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台中慈濟醫院婦產科醫生黃閔暄表示，停經後出血七成以上是瘜肉造成，婦人透過門診超音波檢查看到子宮內膜增厚，幸好子宮鏡檢查排除惡性病變。追問發現原來是病人為保持肌膚彈性活力，經常服用含有女性荷爾蒙保健品，停用以後就沒再出血。

黃閔暄說明，良性瘜肉處理掉就沒事，即使是易長瘜肉體質，再發生出血時，到門診簡單處理也沒有問題。門診透過超音波看內膜厚度，了解子宮有沒有長腫瘤、瘜肉還是肌瘤，也可做簡單「內膜抽吸」初步評估。輕度病變病人服用黃體素或置放含黃體素的子宮避孕器，都可以輕鬆解決，大部份病人預後都不錯。

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黃閔暄提醒，不論天然還是人工的女性荷爾蒙保健品，的確會造成內膜增生變厚，形成像有月經的環境，內膜厚到一定程度就會剝落，導致停經後出血；必須注意的是，因子宮內膜病變或癌症的停經後出血病例接近一成，若有症狀應盡早就醫，莫拖延至發展為癌症。

「月經沒有來持續一年」就是「停經」。黃閔暄提到，停經後出血，即使只是「深褐色、咖啡色、鮮紅或淡淡粉紅色在內的分泌物」，就算只有一次少量分泌物，都建議到門診進一步檢查。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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