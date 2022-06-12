護膚｜3種體質易生粉刺痘痘！中醫教輕刮頭皮加按2穴位改善氣色

夏天悶熱、潮濕，各種細菌黴菌容易滋生，皮膚也會「出包」冒出粉瘤、粉刺或青春痘。醫師提醒，青春痘不要亂擠，小心變成大花臉；另外中醫教你如何透過穴位按摩還有刮痧方式，讓氣色變好，遠離痘痘粉刺。



痘痘不要用手擠，小心變蜂窩性組織炎

有些民眾搞不清楚粉瘤、粉刺、青春痘的區別，台灣皮膚科醫師吳吉妮說明，青春痘主要是痤瘡棒狀桿菌過度增生所致，容易造成暫時性的色素沉澱，若自行處理不當，可能引起蜂窩性組織炎，甚至嚴重發炎反應可能侵犯真皮層，導致留下痘疤、疤痕。

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如果是皮脂分泌過多，或角質代謝不正常，就會出現「粉刺」狀況。吳吉妮表示，毛孔開口還沒被角質蓋住，稱為開放性粉刺，可分為「黑頭粉刺」和「白頭粉刺」，黑頭粉刺會黑的主要原因，是皮脂和角質因為與外界接觸氧化造成。

「粉瘤」不會自己消失，出現潰爛紅腫快就醫

另外一種「粉瘤」是長在皮膚真皮層的囊腫，醫學上稱「表皮囊腫」，也是皮膚科最常見的良性腫瘤。粉瘤初期為米粒大小，外觀像是粉刺、青春痘，但不會自行消失，也可能隨著時間逐漸增大，最大可到8～10公分以上；若有出現潰爛、紅腫、發炎、滲血要盡早就醫。

打通氣血調理體質，養出好膚質

台灣中醫師鄒瑋倫表示，中醫認為會長粉刺、痘痘，主要與「氣虛、氣鬱、氣淤」有關，她分析以下3種體質：

1. 氣虛體質

這類人有時會臉色蒼白、呼吸困難、疲乏易喘；可多攝取黃色食物，如小米、粟米或麥芽類的食物健脾胃。

2. 氣鬱體質

容易心情抑鬱、憂鬱，氣色看起來很暗沉，有點青黃不接的感覺。這類人建議要疏肝行氣，吃一點解鬱食物如玫瑰花、茉莉花等花茶，來放鬆心情讓氣色變好。

3. 氣淤體質

這類人皮膚較黝黑，有些甚至氣淤到長斑，色素沉澱非常多。鄒瑋倫說，這類人需要活血化淤，可吃疏通經絡食物例如黑木耳、黑豆茶。

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刮痧「百會、承光穴」養出水嫩肌

如果無法分辨自己是以上哪一種體質，也可以透過穴位按摩刮痧的方式來改善氣色，遠離青春痘和粉刺問題。鄒瑋倫表示，人體很多代謝的東西都在頭皮，所以第一個可按的穴位是在頭頂的「百會穴」，刺激穴位20～30次，讓頭皮放鬆；第二個是「承光穴」，在髮際往上三指橫幅，中間往旁邊1.5寸的地方。

另外，也可利用刮痧板，從耳前順著耳朵周圍往後刮，一路刮到頸部後方，再往上刮頭頂，鄒瑋倫說，這樣可以讓頸部放鬆，感覺更舒暢，氣色會亮起來。

刮痧「百會、承光穴」養出水嫩肌（健康2.0授權使用）

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