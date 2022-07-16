薯蓉食譜｜李司棋韓式薯蓉熱狗　拉絲芝士香腸脆卜卜煎前必做1步

韓國的街頭小食，是不少遊客掃街時必吃，例如：魚糕串、紫菜包飯、薯條熱狗、雞蛋糕等，而近年常在Instagram拍煮食片的李司棋，日前就自製薯蓉熱狗，用薯蓉包住芝士和熱狗腸再煎，一切開馬上有拉絲芝士湧出，十分邪惡。



李司棋日前在Instagram分享「韓式薯蓉炸熱狗」，還稱它作「海豚腸」，做法十分簡單，但她就提醒要在熱狗腸上輕力切紋再煎香，另外她亦在薯蓉裡加了4種調味料，吃起來味道才不會太寡。她一切開即說：「Cheese變咗拉絲ga，好好味ga！好香！」試食後她馬上閉起眼睛細嘗，並好味得教她高舉拇指，之後乾脆不顧儀態，放低刀叉直接用手食。

請按下圖睇司棋姐的韓式薯蓉炸熱狗材料和做法：

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上碟，一切開即見到拉絲芝士，難怪司棋姐食到高舉姆指啦！（Instagram：leeszekee）

李司棋韓式薯蓉熱狗食譜

材料：

薯仔

熱狗腸

七味粉

香草

淮鹽

胡椒粉

蛋漿

麵包糠

做法：

1.薯仔刨皮、切塊，加水蒸熟後，加七味粉、香草、淮鹽和胡椒粉，拌勻並壓成蓉。

2.熱狗腸上切幾條痕，再煎。

3.將薯蓉壓扁，捲起並包住片裝芝士和熱狗腸，蘸上蛋漿和麵包糠，炸至金黃色即成！

資料來源：李司棋Instagram